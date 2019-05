Baden-Baden (ots) -Friederike Jehn inszeniert den SWR Tatort aus Stuttgart nach demDrehbuch von Wolfgang StauchEin Mord auf offener Straße, eine anonyme Geldforderung, dieAndrohung weiterer Erschießungen: Wird Stuttgart von einemHeckenschützen erpresst? Die Stuttgarter Kommissare Thorsten Lannertund Sebastian Bootz werden im "Tatort - Stadt in Angst" (AT) unterenormen Druck gesetzt, denn nichts deutet auf Identität oderMotivlage des Mörders hin. Inszeniert wird der 25. Fall desStuttgarter Tatort-Teams von Friederike Jehn, das Drehbuch stammt vonWolfgang Stauch. Es spielen Richy Müller, Felix Klare, Katja Bürkle,Isabel Schosnig, Karl Markovics, Carolina Vera und Jürgen Hartmann.Ein kurzes Wiedersehen gibt es mit Maja Schöne als Julia Bootz.Anonyme Drohungen"1", mehr steht nicht in dem Schreiben, das an "Die Ermittler imheutigen Mordfall" adressiert ist. Was man für einen Scherz haltenkönnte, wird für Thorsten Lannert und Sebastian Bootz bald zur hartenRealität. Denn noch am selben Vormittag wird eine Frau auf offenerStraße erschossen. Ein zielgerichteter Weitschuss, offensichtlich voneinem Scharfschützen; auf der Patronenhülse ist eine "1" eingraviert... Mehr Indizien gibt es nicht und die Ermittler ahnen Böses. Einzweites Schreiben enthält eine Geldforderung: Drei Millionen, sonstfolgt Mord Nummer 2, an irgendeiner anderen Stelle der Stadt. DieGeldübergabe wird raffiniert eingefädelt, aber auch die Kommissarebereiten sich sorgfältig vor. Trotzdem kann der Täter nicht gefasstwerden. Als ein zweiter Mord verübt wird, wächst der Druck, den Täterzu finden, bevor die anonyme Bedrohung zur Panik führt. Einen erstenErfolg gibt es, als am zweiten Tatort nicht nur eine Patronenhülse,sondern auch Spuren von rotem Nagellack gefunden werden ...Das TeamDer "Tatort - Stadt in Angst" ist eine Produktion desSüdwestrundfunks, ausführende Produzentin ist Franziska Specht.Kamera: Andreas Schäfauer, Schnitt: Claudia Lauter, Szenenbild: IrenePiel, Kostümbild: Stephanie Kühne, Besetzung: Birgit Geier,Produktionsleitung: Maike Bodanowski. Die Redaktion liegt beiBrigitte Dithard.Weitere Informationen unter http://x.swr.de/s/tatortstadtinangstDrehstartfoto unter www.ard-foto.dePressekontakt: Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 4016,annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell