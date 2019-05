Baden-Baden (ots) -Neue Serie von Autorin und Regisseurin Ulrike GroteEin Heim voll eigenwilliger alter Menschen, aufmüpfiges Personalund eine neue Heimleitung, die dafür gar kein Verständnis hat:Autorin und Regisseurin Ulrike Grote inszeniert eine neuekomödiantische Serie für den SWR. In Heilbronn sind die Dreharbeitenfür sechs Folgen von "Der letzte Wille" angelaufen, gedreht wird bisMitte Juli. Wie schon bei ihrer Erfolgsserie "Die Kirche bleibt imDorf" versieht Ulrike Grote auch "Der letzte Wille" mit schwäbischemWortwitz und schrägem Humor und schaut dabei mit ebenso liebevollemwie schonungslosem Blick auf die späten Jahre des Lebens.Wiedersehen mit Darsteller*innenProduziert wird "Der letzte Wille" von der Fortune Cookie Film+ imAuftrag des SWR, Produzentin ist Ilona Schultz. Zu dem großenEnsemble gehören u. a. Janna Striebeck, Karoline Eichhorn, SabineHahn, Katharina Matz, Franziska Küpferle, Hannah Walther, GosiaKonieczna, Joachim Raaf, Christian Pätzold, Willem Menne, JürgenHaug, Christian Koerner, Jochen Striebeck, Nicki von Tempelhoff undEugene Boateng, von denen etliche bereits aus "Die Kirche bleibt imDorf vertraut sind.Und darum geht'sEin Hort des Friedens war die Villa September vermutlich noch nie,denn die alten Leute, die dort leben, sind meinungsfreudig und zumeckern gibt es in der vergangenen Pracht der Villa einiges. Als aberdie menschenfreundliche Besitzerin Dagmar Winkelmann plötzlich stirbtund ihre Nichte Ella die Altersresidenz übernimmt, wird esungemütlich. Ella hat sich ihr Erbe eindeutig anders vorgestellt, alsfür ein marodes, unterfinanziertes Altenheim verantwortlich zu sein,dessen Bewohner mehrheitlich einen unverständlichen Dialekt sprechen.Denn dummerweise kann sie das Anwesen erst verkaufen, wenn keine*rder Alten mehr in der Villa September wohnt. Und so arbeitet Ellaentschlossen an deren Vertreibung. Gespart werden muss eh, also fängtsie beim Essen an und hört beim Personal noch nicht auf. DenBewohnern, Käthe, Horst, Heinrich, Theo und all den anderen, wirderst mal himmelangst, sie fürchten um ihr Zuhause - und wer weiß, wieweit die neue Chefin in ihrem Eifer noch gehen wird ... Dann abermobilisieren sie ihr Widerstandspotential, und davon ist einigesvorhanden. Und auch die Angestellten lassen nicht einfach alles mitsich machen. Alle Seiten entwickeln beträchtlichen Einfallsreichtum,die Intrigen gehen hin und her und es wird stürmisch in der VillaSeptember.Hinter der Kamera"Der letzte Wille" umfasst 6 x 45 Minuten, der Sendetermin istnoch nicht bekannt. Kameramann ist Thomas Vollmar, Schnitt: HenrikeDosk, Szenenbild: Tanja Arlt, Kostümbild: Henrike Luz,Produktionsleitung: Wolfgang Krenz, Producerin: Mina Avravmova. DieRedaktion liegt bei Margret Schepers und Brigitte Dithard.Weitere Informationen unter:http://swr.li/dreharbeiten-der-letzte-willeDrehstartfoto über ARD-Foto.dePressekontakt: Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16,annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell