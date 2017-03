Dreh für schwarze NDR Komödie mit Jörg Schüttauf - Regie und Kamera: die Zwillinge Martina und Monika Plura (FOTO)

Hamburg (ots) -Jörg Schüttauf spielt die Hauptrolle in der schwarzhumorigenKomödie "13 Uhr mittags" (Arbeitstitel), die bis zum 28. März in denniedersächsischen Landkreisen Stade und Rotenburg (Wümme) sowie inHamburg entsteht. Regie führt Martina Plura, hinter der Kamera stehtihre Zwillingsschwester Monika Plura. Ihr Debütfilm, die Komödie"Vorstadtrocker", entstand 2015 im Rahmen der"Nordlichter"-Nachwuchsreihe für das NDR Fernsehen und wurde bei denBiberacher Filmfestspielen als "bester Fernsehfilm" ausgezeichnet.Das Buch für "13 Uhr mittags" (AT) schrieb Grimme-Preisträger HolgerKarsten Schmidt ("Mörder auf Amrum", "Das weiße Kaninchen", "Nord beiNordwest"-Krimireihe). Neben Jörg Schüttauf spielen u. a. RosalieThomass, Peter Franke und Thomas Arnold. Das Erste zeigt die Komödievoraussichtlich im kommenden Jahr.Zur Handlung: Olaf Gabriel (Jörg Schüttauf) istDienststellenleiter und zugleich einziger Mitarbeiter derPolizeistelle in Hedly, einem kleinen norddeutschen Küstenort. Er hatseinen Dienst quittiert und wartet am Bahnhof auf seinen Nachfolger.Doch statt der Ablösung erscheint die junge BKA-Beamtin Gracia Keller(Rosalie Thomass), die ihn unterstützen will: Heute wird Simon Held(Thomas Arnold) nach sechs Jahren aus dem Gefängnis entlassen. Und erwird sicher kommen, um sich an Olaf Gabriel zu rächen, den er für denMörder seines Bruders hält. Der war damals nach dem gemeinsamenBankraub unter Beisein von Olaf Gabriel in Polizeigewahrsamgestorben. Und natürlich ist Simon auch hinter dem erbeuteten Geldher, das nach wie vor verschwunden ist. Während Gracia Kellerversucht herauszufinden, was damals wirklich passiert ist, setztGabriel in seiner Todesangst alles daran, Hedly zu verlassen. Doch daerscheint Held schon samt seiner Begleiter Werner (Milton Welsh),Arne (Rainer Piwek) und Mehmet (Arnel Taci).Neben den oben Genannten spielen u. a. Katharina Behrens (JuliaBöhm), Björn Grundies (Bernd Peters) und Meike Kirchner (Dr.Christiansen).Produzentin ist Claudia Schröder (Aspekt Telefilm-ProduktionGmbH), Herstellungsleiter: Olaf Kalvelage, Produktionsleiter: JoshuaLantow, Redaktion: Donald Kraemer (NDR).Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel.: 040/4156-2304http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell