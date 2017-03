Hamburg (ots) -Sein 31. Fall führt den Kieler "Tatort"-Kommissar Klaus Borowski(Axel Milberg) auf die nordfriesische Insel Suunholt. Dort will erden Tod eines Mannes aufklären, der vor Jahren in einen KielerKorruptionsskandal verstrickt war. Famke Oejen, die Geliebte desErmordeten, zieht auch Borowski in ihren Bann ... Emmy-PreisträgerinChristiane Paul spielt diese Episoden-Hauptrolle in dem neuenNDR-"Tatort: Borowski und das Land zwischen den Meeren". FürRegisseur Sven Bohse ("Ku'damm 56") ist es der erste "Tatort". Erinszeniert den Krimi bis zum 5. April in Husum, Nordstrand undHeiligenhafen sowie auf Amrum, Pellworm und Fehmarn.Zur Handlung: Borowskis letzter Alleingang hat zu einer internenErmittlung geführt - und zum Versetzungsgesuch seiner Kollegin SarahBrandt. Um dem Ärger im Kommissariat zu entfliehen, stürzt sichBorowski allein in einen Fall, der ihn in die weite Landschaft desnordfriesischen Wattenmeers führt. Auf Suunholt, einer kleinen,verschlafenen Nordseeinsel nahe der Grenze zu Dänemark, wird ein Manntot aufgefunden, der im Kieler Landeskriminalamt kein Unbekannterist: Oliver Teuber war vor Jahren die Schlüsselfigur in einemKorruptionsskandal der Kieler Baubehörde. Offenbar hat er fernab derLandeshauptstadt ein neues Leben und eine neue Liebe gefunden: AufSuunholt steht Borowski der völlig aufgelösten Famke Oejen gegenüber,die ihren Geliebten leblos in ihrem gemeinsamen Badezimmeraufgefunden hat. Die mit geradezu selbstzerstörerischer Leidenschafttrauernde Frau bedrängt Borowski, den Mörder nicht auf dem Festland,sondern der Insel selbst zu suchen - und appelliert erfolgreich andie Schutzimpulse des Kommissars ...Neben den Genannten spielen u. a. Thomas Kügel (Kriminalrat RolandSchladitz), Anja Antonowicz (Dr. Kroll), Anna Schimrigk (MarenSchütz), Jörn Hentschel (Gunnar Peters) und Yorck Dippe (Torbrink).Produzentin ist Kerstin Ramcke (Nordfilm Kiel GmbH), ausführenderProduzent: Johannes Pollmann, Kamera: Michael Schreitel, Redaktion:Sabine Holtgreve (NDR).Das Erste zeigt den "Tatort: Borowski und das Land zwischen denMeeren" 2018. In diesem Jahr laufen im Ersten die zwei neuen Kieler"Tatort"-Folgen "Borowski und das dunkle Netz" von David Wnendt(Sonntag, 19. März) und "Borowski und das Fest des Nordens" von JanBonny nach einer Vorlage von Henning Mankell (Sonntag, 21. Mai).Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel.: 040/4156-2304http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell