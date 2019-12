Drees & Sommer-Blitzumfrage 2019: Startups kommen in der Immobilienbranche an

Stuttgart (ots) - Von Einhörnern sind Kleinkinder wie Wagniskapitalgebergleichermaßen fasziniert. Statt um Spielzeuge geht es letzteren allerdings umdie Rendite. Denn als Einhorn werden Startups bezeichnet, wenn sie vorBörsengang eine Marktbewertung von mehr als einer Milliarde Dollar erhalten. Wiedas Fabeltier ist das selten, was insbesondere für die deutscheImmobilienwirtschaft gilt. Ob Startups und Real Estate-Branche dennoch gutzusammenpassen, dazu gaben rund 80 Experten aus Immobilien- und Bausektor sowieweiterer Branchen ihre Einschätzung in einer Blitzumfrage im Rahmen der Drees &Sommer-Veranstaltungsreihe Expo Vision ab. Das Ergebnis: Die meisten Unternehmensuchen Kontakt zur Startup-Szene, wenn auch mit verhaltenerInvestitionsbereitschaft. Ins Boot werden die jungen Wilden vor allem im BereichBig Data, Internet of Things oder Künstlicher Intelligenz geholt.Während nur 15 Prozent der Befragten noch auf eine Zusammenarbeit mit Startupsverzichten, setzt mehr als jeder zweite bereits auf Accelerator- oder InkubatorProgramme oder fungiert als Company-Builder. Vereinfacht werden dabei jungeGründerinnen und Gründer vor allem mit Ressourcen wie Wissen, Coaching, Netzwerkoder Arbeitsplätzen unterstützt. Knapp 43 Prozent sind mit Startups über JointVentures verbunden. Bei mehr als jedem fünften erwirbt das Unternehmen Anteileam Startup oder gliedert es vollständig ein. Wenig verbreitet scheinensogenannte Spin-Offs zu sein, also Neugründungen aus dem eigenen Unternehmenheraus. Genauso selten sind bei den Teilnehmern sogenannte Acqui-Hires: Startupsmit ihrem Team allein deswegen zu erwerben, um kluge Köpfe in Zeiten desFachkräftemangels zu gewinnen.Jeder kann von jedem lernenWie das Planungs- und Beratungsunternehmen Drees & Sommer vorgeht, erklärtVorstand Steffen Szeidl: "Wichtig ist uns, echte Partnerschaften auf Augenhöheeinzugehen. Jeder kann von jedem etwas lernen. Im Rahmen unserer flexiblenKooperationsmodelle investieren wir Geld, aber vor allem viel Zeit und Knowhow.Gemeinsam mit den Startups arbeiten wir an vielversprechenden Geschäftsmodellen,passen sie an die Anforderungen unserer Kunden an und erhöhen so dieAnwendungstauglichkeit." Zusätzlich zu Innovationshubs an mehreren Standortenhat Drees & Sommer hierzu auch die Plattform "Creators" gestartet. Im Rahmen vonHackathons, Accelerator- und Inkubatorprogrammen treffen dabeiReal-Estate-Unternehmen und junge Entrepreneure aufeinander. Gründer werden hierüber Geldmittel hinaus mit Know-how, Coaching und Zugang zu neuen Kunden undMärkten unterstützt. Etablierte Unternehmen versprechen sich neue undunkonventionelle Ideen jenseits des Althergebrachten und erhoffen sich Impulsevon der Arbeitsweise der Startups.Investitionsbereitschaft in junge Gründer noch verhaltenObwohl insgesamt 85 Prozent der Befragten mit Startups zusammenarbeiten, fließenGelder eher spärlich. Bei den Unternehmen jedes zweiten Befragten fallen mit 1bis 3 Prozent des Gesamtumsatzes die Investitionen in Gründungen gering aus.Immerhin jeder zehnte gibt an, dass sich diese Summe auf mehr als 5 Prozentbeläuft.Startup als Innovations- und DigitalisierungsmotorenImmer stärker erhöhen die Proptechs, wie sich Startups der Real Estate Branchenennen, vor allem mit innovativen, digitalen Technologien den Druck auf dietraditionsreichen Immobilienunternehmen. Das zeigt auch das Stimmungsbarometer:Knapp die Hälfte der Umfrageteilnehmer gibt an, dass Unternehmen sie im BereichBig Data und Data Analytics ins Boot holen. Bei mehr als jedem Dritten nimmt ihrArbeitgeber das Know-how der Proptechs bei Internet Of Things-Technologien inAnspruch. Ein weiteres Drittel lässt sich in Sachen Künstlicher Intelligenzunterstützen. Wissen im Bereich Cyber Security wird von jedem fünften Befragtendurch junge Entrepreneure erweitert.Rendite unsicherGlaubt man Experten, überlebt nur jedes zehnte Startup. Zudem steht nicht immerder finanzielle Gewinn im Vordergrund, sondern ebenso der Wissenstransfer, deroftmals schwer monetär zu beziffern ist. Auf die Frage, nach welchem Zeitraumsich die Investition ihres Unternehmens in Startups gerechnet hat, wolltenmöglicherweise deswegen 38 Prozent keine Angabe machen. Ein Viertel geht vonpositiven Renditen nach ein bis drei Jahren aus. Genauso viele Teilnehmer sehennach drei bis vier Jahren den Breakeven-Punkt als erreicht. Für 15 Prozentdauert das mindestens fünf oder mehr Jahre.Weitere Ergebnisse der Blitzumfrage finden Sie in unserer Presseinformation:https://www.dreso.com/de/presse/presseinformationen/Pressekontakt:Barbara WiesnethStellvertretende Leitung Presse & PRTelefon +49 711 1317-2411barbara.wiesneth@dreso.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/134210/4473443OTS: Drees & Sommer SEOriginal-Content von: Drees & Sommer SE, übermittelt durch news aktuell