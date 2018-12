Dreaming of a White Christmas... - Weiße Weihnacht oder Schmuddelwetter? (AUDIO)

Bonn (ots) -Anmoderationsvorschlag:Die Zeit wird immer knapper und wir schauen mit bangem BlickRichtung Heiligabend und auf die Wetterprognose. Denn sind wir malehrlich, Weihnachten ist eigentlich erst so richtig schön, wenn anHeiligabend auch Schnee liegt. Nun sieht es aber vielerorts gar nichtdanach aus, sondern eher nach Temperaturen im zweistelligen Bereich.Wieder einmal, muss man ja leider sagen, wenn man auf die letztenJahre schaut. Oliver Heinze hat sich mal schlau gemacht, woran dasliegt und wo wir an Heiligabend vielleicht doch mit einer Schneedeckerechnen können.Sprecher: Die Chancen auf weiße Weihnachten im Flachland liegengenerell nur etwa bei 10 bis 15 Prozent.O-Ton 1 (Verena Leyendecker, 13 Sek.): "Das heißt, nur etwa alleacht bis zehn Jahre wird es bei den meisten weiß. Und auch diesesJahr sieht es eher grün-grau als weiß aus. An Heiligabend dominierenvoraussichtlich viele Wolken, etwas Regen - und das Ganze beiTemperaturen um 10 Grad."Sprecher: Sagt WetterOnline-Meteorologin Verena Leyendecker underklärt, warum es hierzulande Ende Dezember oft so mild undregnerisch ist.O-Ton 2 (Verena Leyendecker, 21 Sek.): "Der Sommer ist einfachnoch nicht weit genug weg, wie zum Beispiel jetzt im Januar oder imFebruar. Die Luft über dem Festland ist noch nicht ganz so starkausgekühlt. Zugleich dominieren gerade Ende Dezember sogenannteWestwetterlagen. Das heißt, Tiefs vom Atlantik, also von Westen,ziehen zu uns, und die bringen mildere Atlantikluft mit. Und dasreicht dann eben nicht für Schnee."Sprecher: Für dieses Jahr hat sie allerdings noch Hoffnung, dennzurzeit sieht es so aus, dass die Temperaturen am ersten und zweitenWeihnachtsfeiertag in einigen Regionen doch wieder in den Kellergehen werden.O-Ton 3 (Verena Leyendecker, 25 Sek.): "Dann ist vor allem imBereich der östlichen Mittelgebirge und im Alpenvorland etwas Schneenicht ausgeschlossen. Je weiter man jedoch Richtung Nordwesten kommt,desto unwahrscheinlicher wird Schnee. Aber selbst wenn es anWeihnachten nicht schneit, so gibt es Regionen, die wahrscheinlichweiß werden. In den höheren Lagen der Mittelgebirge etwa ab 800 MeterHöhe sowie in den Alpen etwa ab 1000 Meter Höhe ist so viel Schneegefallen, dass dieser auch bis Weihnachten nicht wegtauen wird."Sprecher: Für Silvester deuten die ersten Berechnungen derWettermodelle übrigens auf ein stabiles Hoch hin:O-Ton 4 (Verena Leyendecker, 10 Sek.): "Das heißt, eher keinNiederschlag. Stattdessen aber vielleicht etwas Nebel, sodass dieSicht auf das Feuerwerk etwas getrübt sein könnte. Aber genauerePrognosen gibt's da erst in den nächsten Tagen."Abmoderationsvorschlag:Weiße Weihnachten oder nicht - schön wäre es ja schon, denn sindwir mal ehrlich: Zumindest in unseren Köpfen gehört Schnee einfachzum Fest dazu. Allerdings wird es wohl meistens überall mild undregnerisch. Mehr Infos und das verlässliche Wetter finden Sie unterwww.wetteronline.de und in der Wetteronline-App.Pressekontakt:Matthias Habelpresse@wetteronline.dehttps://wo.wetteronline.de/presseTelefon: +49 228 55 937-929Original-Content von: WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH, übermittelt durch news aktuell