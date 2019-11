Dreamforce 2019: PwC Deutschland mit Innovation Award von Salesforce ausgezeichnet

Düsseldorf (ots) - PwC Deutschland erhält Preis für die Unterstützung desIndustriedienstleisters Leadec bei der Einführung von Salesforce /Preisverleihung auf der Dreamforce 2019 / Schneller Rollout und hoheKundenzufriedenheit dank BXT-AnsatzPwC Deutschland hat den Anbieter von Industriedienstleistungen Leadec dabeiunterstützt, seine Kerngeschäftsprozesse mit Salesforce zu digitalisieren undsomit seine Vertriebs- und Serviceabläufe zu optimieren. Für dieses innovativeProjekt erhielt PwC nun den Salesforce Partner Innovation Award in der KategorieService.Die Auszeichnung wird auf der Dreamforce 2019 verliehen, einer jährlich in SanFrancisco stattfindenden Technologie-Konferenz für die Salesforce-Community. MitPwC als Implementierungspartner hat Leadec die Anwendungen Sales Cloud, FieldService Lightning und Community Cloud in 14 Ländern eingeführt. Durch dengeplanten Rollout an über 200 Standorten weltweit kann Leadec nicht nur seineProduktivität erhöhen, sondern auch ein hohes Maß an Transparenz gegenüber denEndkunden herstellen.Transformation in einen Service-Champion - dank BXT-Ansatz"Wir haben die Standardisierung und Digitalisierung der Vertriebs- undServiceprozesse von Leadec vorangetrieben und das Unternehmen dabei unterstützt,sich in einen echten Service-Champion zu verwandeln", kommentiert Michael Graf,der den Bereich Customer Centric Transformation bei PwC Deutschland leitet. "Beider Einführung von Salesforce sind wir nach unserem bewährten BXT-Ansatzvorgegangen, indem wir die Perspektiven Business, Experience und Technologygleichermaßen eingebracht haben. Den Rollout haben wir mit einembranchenspezifischen Fokus auf das Onboarding und Training der Nutzer sowie dieMigration der Daten gesteuert", so Michael Graf weiter.Schneller Rollout, hohe Nutzer-AkzeptanzPwC verfügt über langjährige Erfahrung und Expertise im Bereich derkundenzentrierten Transformation und konnte so die Salesforce-Plattform schnellimplementieren und dabei eine hohe Akzeptanz unter den Nutzern sicherstellen.Das PwC-Team hat innerhalb von zwei Monaten alle 250 Sales-Cloud-Anwender imVertrieb von Leadec schulen und auf die neue Lösung bringen können. Im Bereichder Service-Abwicklung (Field Service Lightning und Service Cloud) schaltetendie Experten innerhalb von sechs Monaten bereits mehr als 600 User an über 30Standorten in sechs Ländern live.Auch die Zufriedenheit der Leadec-Kunden stieg nach der Salesforce-Einführungspürbar, wie Markus Hucko, Chief Operating Officer von Leadec, bestätigt: "Wirerhalten sehr positives Feedback von unseren Kunden. Sie schätzen, dass wir einSystem implementiert haben, das die Transparenz und Effizienz derServiceprozesse erhöht."Tyler Prince, Executive Vice President, Industries & Partners bei Salesforcekommentiert: "Unternehmen aller Branchen setzen zunehmend auf die Cloud. Dabeivertrauen sie auf unsere Implementierungspartner, um sie während dieserdigitalen Transformation professionell zu begleiten. Mit den Innovation Awardszeichnen wir die exzellente Arbeit aus, die unsere Partnerunternehmen leisten,um sich voll für den Erfolg der Kunden einzusetzen".Weitere Informationen finden Sie hier: www.pwc.de/dreamforce19Über PwC:PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauen aufzubauen undwichtige Probleme zu lösen. Mehr als 276.000 Mitarbeiter in 157 Ländern tragenhierzu mit hochwertigen, branchenspezifischen Dienstleistungen in den BereichenWirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei.Die Bezeichnung PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrereder rechtlich selbstständigen Netzwerkgesellschaften. Weitere Details unterwww.pwc.com/structure.Über Leadec:Leadec ist der führende Anbieter technischer Dienstleistungen in der Automotive-und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart beschäftigtetwa 20.000 Mitarbeiter weltweit und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von rund900 Mio. Euro. Leadec unterstützt seine Kunden seit über 50 Jahren entlang dergesamten Wertschöpfungskette in der Produktion. Der Dienstleister ist an mehrals 250 Standorten ansässig, oft direkt in den Anlagen und Werken der Kunden.Mehr zu Leadec: www.leadec-services.comPressekontakt:Franziska WeyerPwC CommunicationsPhone: +49 0211 9817611Email: franziska.weyer@pwc.comOriginal-Content von: PwC Deutschland, übermittelt durch news aktuell