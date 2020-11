Dreame startet Markteinführung des ultramodernen Roboterstaubsaugers D9 mit hoher Leistung zu wettbewerbsfähigem Preis

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Dreame Technology (Dreame), ein Unternehmen für intelligente Verbrauchertechnologie, das auf kabellose Staubsauger sowie Roboterstaubsauger und Wischer spezialisiert ist, bringt seinen ultramodernen Roboterstaubsauger D9 auf den Markt und definiert mit seinen Lösungen mit hohem Mehrwert zu einem erschwinglichen Preis die Staubsaugerbranche neu."Wir glauben daran, dass Technologie die Welt stärkt und die Innovation der Weg in eine bessere Zukunft ist, und wir haben das Privileg, im Bereich der digitalen Hochgeschwindigkeitsmotoren und der Mehrkegel-Zyklon-Trennsysteme eine führende Position innezuhaben", erklärte Roc Woo, Mitbegründer von Dreame. "Der Dreame D9 ist eines der besten Beispiele zur Veranschaulichung unseres Ziels, die Vorteile des wissenschaftlichen Fortschritts für technologische Konsumgütern zu nutzen."Mit seinem hochmodernen LDS-Navigationssystem (Laserdistanz-Sensor), das auf dem intelligenten SLAM-Algorithmus (Simultane Positionsbestimmung und Kartenerstellung) basiert, kann der Roboter den Reinigungsbereich kartieren, sich selbst mit hoher Präzision lokalisieren und die Reinigungsroute planen. Dank seiner 13 Sensoren kann er Hindernisse effektiv erkennen und vermeiden. Darüber hinaus wird eine Verbindung zu einer mobilen Anwendung hergestellt, mit der die Benutzer die Route festlegen und bearbeiten können.Dank seiner extrem starken Saugkraft von 3000 Pa kann der D9 eingebetteten Schmutz mühelos anheben und entfernen und sorgt so für eine herausragende Reinigungsleistung. Der Roboter kann die Oberfläche von Teppichboden erkennen und seine Leistung automatisch steigern, um auch hier die effektivste Reinigung sicherzustellen.Dank seines leistungsstarken integrierten 5200-mAh-Akkus mit hoher Kapazität, der von einem intelligenten Batteriemanagementsystem (BMS) angetrieben wird, hat der Roboter eine Laufzeit von bis zu 150 Minuten und kann bei voller Ladung bis zu 250 Quadratmeter reinigen. Außerdem unterstützt der Roboter über eine mobile App Alexa-Sprachbefehle, die handloses Putzen per Sprachbefehl ermöglicht. Darüber nimmt ein humanisiertes 2-in-1-System zum Fegen und Wischen dem Menschen auch diese Aufgaben im Haushalt ab.Durch die Optimierung von Designs und von Materialauswahl erreicht der Roboter einen Geräuschpegel von nur 65 dB (A) bei voller Leistung - eine Lautstärke, die Gesprächen in einem Restaurant ähnelt.Der D9 ist über Amazon zum regulären Preis von 349,99 USD erhältlich. Von 12. bis 18. November ist er jedoch auch zum reduzierten Preis von 279,99 USD verfügbar. Weitere Informationen finden Sie hier (https://www.amazon.com/dp/B08HKYVRTG?ref=myi_title_dp).Informationen zu Dreame TechnologyDreame Technology wurde 2015 gegründet und gilt als innovatives Unternehmen, das das Ziel verfolgt, die Lebensqualität globaler Nutzer zu optimieren. Durch den wirksamen Einsatz astrodynamischer Technologien konzentriert sich das Unternehmen auf die Bereitstellung leistungsstarker Reinigungsgeräte. Folgen Sie uns auf Facebook (https://www.facebook.com/dreametechnology/), Instagram (https://www.instagram.com/dreame_tech/) und Twitter (https://twitter.com/Dreame_tech).Pressekontakt:Name: Tianshi YuwenE-Mail-Adresse: pr@dreame.techTelefon: +86-400-875-9511Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1331966/Dreame_Robot_Vacuum_Cleaner_D9.jpgOriginal-Content von: Dreame Technology, übermittelt durch news aktuell