Dreame bringt T20 Akkustaubsauger und D9 Roboterstaubsauger auf AliExpress auf den Markt

Berlin (ots/PRNewswire) - Dreame Technology (Dreame), ein Unternehmen für intelligente Verbrauchertechnologie, das sich auf Akkustaubsauger, Roboterstaubsauger und Mops spezialisiert hat, hat seinen neuen T20 Akkustaubsauger und eine aktualisierte Version seines D9 Roboterstaubsaugers auf AliExpress auf den Markt gebracht.Der Dreame T20 Akku-Staubsauger nutzt sieben wichtige technologische Durchbrüche, um eine umfassende und optimale Lösung für die Tiefenreinigung im Haushalt bereitzustellen. Die Kerntechnologie des T20 wurde von einem Team internationaler Luft- und Raumfahrtexperten entwickelt und sorgt für eine schnelle und leistungsstarke Reinigung auf einem ganz neuen Niveau: Das Gerät erreicht eine Drehzahl von bis zu 125.000 rpm und hat eine Saugleistung von bis zu 150 AW. Dank dieser beispiellosen Leistung kann der T20 Staub und tief sitzende Rückstände effizienter und gründlicher entfernen als jeder andere Staubsauger auf dem Markt.Darüber hinaus verdoppelt das 12-Zyklon-Selbstreinigungssystem des T20 die Lebensdauer der Filter und erreicht gleichzeitig eine Gesamtfiltrationsrate von 99,97 %, die den Haushalt vor Sekundärverschmutzung schützt. Mit seiner beeindruckenden Laufzeit von 70 Minuten, die mit einem zusätzlichen abnehmbaren Akku (separat erhältlich) auf 140 Minuten verlängert werden kann, eignet sich der Staubsauger auch perfekt für größere Häuser.Der erstklassige D9 Roboterstaubsauger von Dreame bietet 14 innovative und revolutionäre Verbesserungen für ein unvergleichliches Reinigungserlebnis. Der D9 verfügt über eine neue LDS-Navigation (Laserdistanzsensor), ein universelles Tiefenreinigungssystem, eine benutzerfreundlichere Erfahrung und einen intelligenten SLAM-Algorithmus (Simultane Positionsbestimmung und Kartierung) für eine effizientere Pfadplanung.Der D9 ist ein wahres Tier von einem Roboterstaubsauger und wird von vier Kerntechnologien angetrieben: einem 3000 Pa starken Saug- und Reinigungssystem, das auch Fugen gründlich reinigt; starkes antibakterielles Nasswischen und Fegen zur Tiefenreinigung; eine wegweisende 3.0 smarte Kartierungs- und Navigationstechnologie und ein 5200-mAh-Akku mit großer Kapazität und einer extrem langen Laufzeit von 150 Minuten, mit dem mit einer einzigen Ladung bis zu 250 m2 gereinigt werden können. Der D9 kann zudem über eine Handyapp mit Alexa verbunden werden, so dass der Benutzer Routen planen und kartieren, die Batterieleistung und die Reinigungszeit überprüfen, die Saugleistung anpassen und vieles mehr tun kann."Der neue D9 Roboterstaubsauger ist das Ergebnis langfristiger Beobachtungen der täglichen Reinigungsgewohnheiten unserer Kunden und der Verpflichtung, die Benutzererfahrung kontinuierlich zu verbessern. Wir hoffen, mit diesen Produkten mehr Menschen auf der ganzen Welt leistungsstarke und innovative Reinigungstechnologie anbieten zu können", so Tianshi Yuwen, International Marketing Manager von Dreame.Um die Einführung der beiden Staubsauger zu feiern, bietet Dreame auf AliExpress eine Reihe von Rabattoptionen an. Klicken Sie hier (https://dreame.aliexpress.com/store/4493044?spm=a2g0o.detail.1000002.2.47475b43lWJF5z), um mehr zu erfahren.Informationen zu Dreame TechnologyDreame Technology wurde 2015 gegründet und gilt als innovatives Unternehmen, das das Ziel verfolgt, die Lebensqualität globaler Nutzer zu optimieren. Durch den wirksamen Einsatz astrodynamischer Technologien konzentriert sich das Unternehmen auf die Bereitstellung leistungsstarker Reinigungsgeräte. Folgen Sie uns auf Facebook (https://www.facebook.com/dreametechnology/), Instagram (https://www.instagram.com/dreame_tech/) und Twitter (https://twitter.com/Dreame_tech).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1344547/Dreame_Launches_T20_Cordless_Vacuum_Cleaner_D9_Robot_Vacuum_Cleaner.jpgPressekontakt:Kaixin Mapr@dreame.tech+86 400-875-9511Original-Content von: Dreame Technology, übermittelt durch news aktuell