Dreame Technology bringt den intelligenten Staubsaugerroboter auf den Markt, der die Reinigung des Hauses verändert

Peking (ots/PRNewswire) - Dreame Technology, ein weltweit führendes Unternehmen für intelligente Haushaltsreinigungsgeräte, wird sein neues Flaggschiff Dreame Bot Z10 Pro Saug- und Wischroboter (https://www.dreame-technology.com/products/dreame-z10-pro) während des exklusiven Dreame Brand Fest 2021 bei AliExpress vorstellen. Unter dem Motto "Erledige alles, einmal alle 65 Tage" wertet der Dreame Bot Z10 Pro einen leistungsstarken Staubsaugerroboter durch seine automatische Schmutzbeseitigung, LiDAR-basierte präzise Navigation sowie intelligente und personalisierte Reinigungserlebnisse auf.Der 4 L versiegelte Staubauffangbeutel des Dreame Bot Z10 Pro, der auch als automatische Entleerungsstation und Ladestation dient, kann bis zu 65 Tage lang Staub und Schmutz aufnehmen, so dass die Benutzer die intelligente Bodenreinigung mehr als zwei Monate lang genießen können, ohne den Schmutzbeutel ausleeren zu müssen. Seine Auto-Entleerungsstation reinigt den Staubbehälter des Roboters automatisch nach jedem Arbeitsgang. Der Prozess der Staubentsorgung wird durch den Einsatz eines doppelten Luftstromdesigns optimiert. Der Schmutz wird auf der einen Seite des Staubbehälters ausgeblasen, während auf der anderen Seite eine starke Absaugung erfolgt. Durch die kombinierte Kraft wird der Staub effizienter in den Staubsaugerbeutel befördert.Mit den branchenführenden LiDAR-Navigations- und 3D-Bildgebungsalgorithmen in Echtzeit kann der Roboter ohne menschliches Zutun intelligent durch Ihr Haus navigieren. In dem Maße, in dem er die Umgebung Ihres Zuhauses besser kennenlernt, lernt er den effizientesten Reinigungsweg. Der Dreame Bot Z10 Pro verfügt über eine hervorragende Objekterkennung auf dem Boden (z. B. Hausschuhe, Kabel, Tisch- und Stuhlbeine usw.), die eine präzise Hindernisvermeidung ermöglicht und versehentliche Kollisionen und Verwicklungen verhindert. Daher gewährleistet er eine reibungslose Reinigung auch in komplexen Umgebungen und ist intelligenter und effektiver.Die fortschrittlichen Reinigungsoptionen in der App ermöglichen eine personalisierte Reinigung, z. B. die Zuordnung mehrerer Stockwerke, die Kennzeichnung von Räumen, die Auswahl bestimmter Reinigungsbereiche und die Einrichtung virtueller No-Go-Zonen. So können Sie zum Beispiel die Saugleistung in der Küche erhöhen, um Lebensmittelflecken zu entfernen, und eine niedrigere Stufe für das Schlafzimmer wählen.Der Dreame Bot Z10 Pro ist mit 4.000 Pa starker Saugkraft ausgestattet, um hartnäckigen Schmutz und Ablagerungen in einem Durchgang zu entfernen und 150 min. Laufzeit, um eine Fläche von bis zu 250 m² zu reinigen, ideal für eine ununterbrochene und gründliche Reinigung. Egal, ob Sie zu Hause einen Fliesen- oder Teppichboden haben, der 2-in-1 Dreame Bot Z10 Pro kann Ihnen helfen, Ihre Umgebung sauber zu halten, indem er Staubpartikel aufsaugt und den Boden wischt, um ihn zusätzlich zu reinigen."Dreame Bot Z10 Pro ermöglicht den Menschen eine intelligente und bequeme Hausreinigung. Dieses Produkt soll die Menschen von der Hausarbeit befreien und durch die ultimative autonome Reinigungserfahrung ein komfortables Wohnumfeld schaffen", so Frank Wang, International Marketing Director von Dreame Technology.Der unglaublich leistungsstarke und intelligente Dreame Bot Z10 Pro (https://www.dreame-technology.com/products/dreame-z10-pro) wird ab dem 10. August auf dem exklusiven Brand Fest von AliExpress erhältlich sein.Verkaufszeitraum: 10. August 2021 9: 00 bis 14. August 8: 59(CEST Zeit)Aktionspreis (ohne Steuern): 416,99 $Frühbuchervorteile: 20 $ Gutschein + 5 Einweg-Staubbeutel für jeden Z10 ProBitte schauen Sie hier (https://www.dreame-technology.com/products/brand-fest) für weitere Informationen zum Dreame Brand Fest.Informationen zu Dreame TechnologyDreame Technology wurde 2015 gegründet und ist ein innovatives Unternehmen für Verbraucherprodukte, das sich auf intelligente Reinigungsgeräte für den Haushalt konzentriert und die Vision hat, das Leben durch Technologie zu verbessern. Folgen Sie uns auf Facebook (https://www.facebook.com/dreametechnology), Instagram (https://www.instagram.com/dreame_tech/) und Twitter (https://twitter.com/Dreame_tech). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.dreame-technology.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1586052/Dreame_Bot_Z10_Pro_Auto_Empty_Robot_Vacuum_Mop_Get_65.jpgPressekontakt:Grace Qupr@dreame.techTel.: 400-875-9511Original-Content von: Dreame Technology, übermittelt durch news aktuell