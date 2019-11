Drax: Das ist mal eine Nummer!

Für die Aktie Drax aus dem Segment "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" wird an der heimatlichen Börse London am 12.11.2019, 00:04 Uhr, ein Kurs von 280.8 GBP geführt.

Unsere Analysten haben Drax nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 10,9. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Drax zahlt die Börse 10,9 Euro. Dies sind 49 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 21,41. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Drax-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 "Buy"-, 7 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (337 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 20,19 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 280,4 GBP), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Drax eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Drax-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 318,68 GBP. Der letzte Schlusskurs (280,4 GBP) weicht somit -12,01 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (286,85 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,25 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Drax-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Drax-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.