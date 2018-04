Dramatischer Insektenschwund erfordert umfassendes Handeln: Breites Bündnis legt Forderungen an das Aktionsprogramm Insektenschutz der Bundesregierung vor

Berlin (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung vom DeutschenNaturschutzring (DNR), dem Bund für Umwelt und NaturschutzDeutschland (BUND), der Deutschen Umwelthilfe (DUH), demNaturschutzbund Deutschland (NABU), WWF Deutschland und der AureliaStiftungAnlässlich der morgigen Abstimmung im Fachausschuss derEU-Kommission über ein Verbot von drei besonders insektenschädigendenPestiziden hat ein breites Bündnis von Umwelt-, Natur- undTierschutzverbänden heute Forderungen an das von der Bundesregierungim Koalitionsvertrag vereinbarte Aktionsprogramm Insektenschutzvorgelegt."Unsere Bienen sind systemrelevant und damit dem Schutzauftragdieser Bundesregierung unterstellt. Sie sind die wichtigstenPflanzenbestäuber und dienen zahlreichen anderen Arten als Futter.Die Bundesregierung hat sich im Koalitionsvertrag richtigerweiseverpflichtet, das Insektensterben zu bekämpfen. Das erfordert raschesund umfassendes politisches Handeln. Homöopathische Eingriffe wieMonitoring- oder Blühstreifenprogramme reichen nicht aus, um dendramatischen Verlust unserer über 30.000 Arten zählenden heimischenInsektenfauna aufzuhalten", sagt Kai Niebert, Präsident des DeutschenNaturschutzrings.Die Verbände haben Kernforderungen erarbeitet, die für den Erfolgeines Aktionsprogramms entscheidend sind. Hierzu gehört dieReduzierung von Pestizidanwendungen, die Förderung vonStrukturvielfalt in Agrarlandschaften, die Initiierung einerQualitätsoffensive für Schutzgebiete oder die Förderung vonInsektenvielfalt in Siedlungsräumen. Ebenso muss die Überdüngunglandwirtschaftlich genutzter Flächen reduziert werden, da sie einenwesentlichen Faktor für den Insektenrückgang darstellt."Die auch nach der Novelle des Düngerechts viel zu hohenStickstoffeinträge sorgen für eine Verarmung der Artenvielfalt inunseren Agrarlandschaften und damit auch für den Rückgang vonInsekten und Bestäubern. Deshalb brauchen wir vor allem einesignifikante Verminderung des Gülleeintrages aus derMassentierhaltung," sagt Sascha Müller-Kraenner,Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH)."Wir beobachten einen dramatischen Rückgang von Insekten inNaturschutzgebieten, unseren Edelsteinen der Natur. Dies liegt unteranderem daran, dass viele Gebiete zu klein und damit Einflüssen ausder umliegenden Landschaft ausgesetzt sind. Aus diesem Grund ist esdringend notwendig, dass in und im Umkreis von NaturschutzgebietenPestizide verboten werden. Insekten müssen aber auch in derAgrarlandschaft geschützt werden, wozu es ein Umsteuern in derEU-Agrarpolitik braucht, so dass Landwirte für konkreteNaturschutzleistungen finanziell belohnt werden", so Olaf Tschimpke,NABU-Präsident."Für Umweltschutzmaßnahmen und damit auch für ihren Einsatz gegendas Insektensterben müssen Landwirte endlich konkret entlohnt werden.Mit Blick auf die kommende Förderperiode der Gemeinsamen EuropäischenAgrarpolitik muss es daher Ziel sein, Landwirte bestmöglich darin zuunterstützen, aktiv Maßnahmen für mehr Biodiversität undStrukturvielfalt in der Agrarlandschaft durchzuführen", sagt MatthiasMeissner, Referent Internationale Agrarpolitik und Welternährung beimWWF Deutschland.Bezugnehmend auf die morgen in Brüssel anstehende Entscheidungfordert das Verbände-Bündnis von der Bundesregierung, sich über ihreZustimmung zum Verbot der drei besonders insektenschädlichenPestizide Clothianidin, Imidacloprid und Thiamethoxam hinaus für einEU-weites Verbot der gesamten Wirkstoffgruppe einzusetzen oder demBeispiel Frankreichs zu folgen und ein nationales Verbot auf den Wegzu bringen.Dazu sagt Hubert Weiger, BUND-Vorsitzender: "Nervengifte mit sofataler Wirkung wie die der Neonikotinoide gehören nicht in unsereUmwelt. Sie schädigen Nützlinge wie Bienen, Wildbienen, Ameisen undWasserorganismen. Dass sie überhaupt zugelassen worden sind, zeigtdas Versagen des Pestizid-Zulassungssystems. Dessen Reform istdringend nötig, zukünftig muss die Prüfung von Pestizidenindustrie-unabhängig erfolgen. Auch Langzeitwirkungen undKombinationseffekte müssen beachtet werden. Grundsätzlich ist einUmlenken in der Agrarpolitik notwendig. Wir benötigen eineLandwirtschaft, die unsere Lebensgrundlagen erhält. Mit Maßnahmen wiebreiten Fruchtfolgen, Mischkulturen und der Förderung vonLebensräumen für Nützlinge ist das möglich."Prof. Dr. Randolf Menzel, Neurobiologe und Autor des Buches "DieIntelligenz der Bienen" ergänzt: "Es gibt keinen Mangel mehr anStudien, die beweisen, wie sehr die gezielt zur Vernichtungsogenannter Schadinsekten ausgebrachten, hochtoxischen Gifte denOrientierungssinn oder die Fortpflanzung aller anderen in Luft,Wasser oder Boden lebenden Insektenarten schädigen. WennBundeslandwirtschaftsministerin Klöckner ihr gegebenes Versprecheneinlösen will, dass alles vom Markt muss, was Bienen schädigt, gibtes keine Alternative zu einem vollständigen Verbot dieserInsektizidklasse."Überdies ist die wirtschaftliche Bedeutung der Bestäuber zubeachten. "Insekten sind für den Fortbestand unserer Ökosystemeebenso unverzichtbar wie für die Sicherung unserer Ernährung. ZweiDrittel unserer Nahrungspflanzen sind auf die "unentgeltliche undgemeinnützige" Leistung von Bestäubern angewiesen, deren ökonomischerWert weltweit auf 200 bis 500 Milliarden Euro pro Jahr geschätztwird. Wir sind von der Vielfalt der blütenbestäubenden Insektenexistenziell abhängig. 