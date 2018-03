Dramatische Verschlechterung der humanitären Lage / UNHCR hilft Flüchtlingen aus Ost-Ghouta und Afrin

Bonn (ots) - Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen(UNHCR) und die UNO-Flüchtlingshilfe, der deutsche Partner des UNHCR,sind alarmiert über die sich dramatisch verschlechternde humanitäreSituation in Ost-Ghouta bei Damaskus und in Afrin im Nordwesten desLandes. Anhaltende Kämpfe haben dort zu Massenvertreibungen geführt.Allein aus Ost-Ghouta mussten in den letzten Tagen mehr als 45.000Syrer flüchten. Der UNHCR leistet Hilfe vor Ort, beteiligt sichjedoch nicht an der aktuellen Evakuierung aus Ost-Ghouta. DieEinsatzteams des UNHCR unterstützen die Vertriebenen inprovisorischen Sammelunterkünften, wo Tausende erschöpfte, hungrige,durstige und kranke Familien aufgenommen wurden. Weitere BewohnerOst-Ghoutas sind dorthin unterwegs."Die Lage spitzt sich immer weiter zu. Der Hilfsbedarf ist riesigund wächst stündlich an. Die Unterkünfte sind überfüllt, und es drohtder Ausbruch von Krankheiten", erklärt der Geschäftsführer derUNO-Flüchtlingshilfe, Peter Ruhenstroth-Bauer.Bislang hat der UNHCR 180.000 Basisgüter an die Bedürftigstenausgeliefert, darunter Matratzen, Thermodecken, Plastikplanen,Winterkleidung, Wasserkanister, Solarlampen und Küchenartikel.Dringend benötigt werden angemessene Unterkünfte. Um Abhilfe zuschaffen, transportiert der UNHCR rund 800 Familienzelte aus demNordosten Syriens ins Katastrophengebiet. Die Ankunft der Zelte inDamaskus wird innerhalb der kommenden 48 Stunden erwartet.Auch in der Region Afrin im Nordwesten des Landes hat sich diehumanitäre Lage verschärft. Schätzungen zufolge zwang dieGewalteskalation etwa 104.000 Menschen zur Flucht. Die meisten vonihnen, ungefähr 75.000, sind in Tal Rifaat gestrandet. Angesichts dergroßen Notlage hat der UNHCR seine Hilfsoperationen ausgeweitet undbeschleunigt. So konnten die Vertriebenen in den letzten beiden Tagenmit 100.000 Basisgütern versorgt werden. Zusätzlich werden in dennächsten Tagen 1.000 Zelte in Tal Rifaat erwartet.Weitere Informationen zum Syrienkonflikt und Spenden online unter:www.uno-fluechtlingshilfe.de/spenden-syrien-nothilfeHilfe für Flüchtlinge und Vertriebene in Syrien:Spendenkonto UNO-FlüchtlingshilfeSparkasse Köln-BonnIBAN: DE78 3705 0198 0020 0088 50 - BIC: COLSDE33Stichwort: Nothilfe SyrienPressekontakt:Dietmar KappeTel. 0228-90 90 86-41kappe@uno-fluechtlingshilfe.deOriginal-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell