Dramatische Unterfinanzierung gefährdet Flüchtlingshilfe weltweit

Bonn (ots) - Die Finanzierung der Hilfe für Flüchtlinge,Vertriebene und Staatenlose wird weltweit immer schwieriger. Kaummehr als die Hälfte des benötigten Bedarfs ist aktuell gedeckt. AlsFolge fehlender Mittel verschlimmert sich die Notsituation vonFlüchtlingen und aufnehmender Gemeinden zusehends. Zu diesem Ergebniskommt die neue Studie "Highlighted Underfunded Situations in 2018"des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR)."Die Konsequenzen für die Betroffenen sind fatal. Immer mehrFlüchtlinge sind unterernährt, medizinische Einrichtungen inFlüchtlingsregionen unzureichend und überfüllt, Unterkünfteverfallen. Tausende Flüchtlingskinder können nicht zur Schule gehen,weil Klassenräume und Unterrichtsmaterialien fehlen. Der UNHCRbraucht dringend verstärkte internationale Unterstützung", so derGeschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, Peter Ruhenstroth-Bauer.Bis Ende dieses Jahres erwartet der UNHCR den Eingang von nur etwa55 Prozent der benötigten 8,2 Milliarden US-Dollar (7,16 MilliardenEuro). 2017 waren es noch 56,6 Prozent und im Jahr davor 58 Prozentder benötigten Summe. Fazit: Während die Zahl der Geflüchteten Jahrfür Jahr ansteigt, hält die Finanzierung von Flüchtlingsprojekten demerhöhten Bedarf nicht stand.Laut UNHCR-Studie sind die Hilfsoperationen vor allem in sechsFlüchtlingskrisen dramatisch unterfinanziert: in Burundi, in derDemokratischen Republik Kongo, in Afghanistan, Syrien, Südsudan undSomalia. Für Flüchtlinge aus Burundi ist die Lage besonders prekär.So sind bislang nur 28 Prozent der benötigten Gelder angekommen - mitdesaströsen Auswirkungen für die 400.000 burundischen Flüchtlinge inden Nachbarländern. Für sie musste bereits die Nahrungsmittelhilfegekürzt werden, viele Familien müssen hungern. In Tansania, wo mehrals 230.000 Burundier Aufnahme gefunden haben, leben über die Hälfteder Flüchtlinge selbst Jahre nach ihrer Ankunft noch immer inprovisorischen Notunterkünften.Auch die Vertriebenen und Flüchtlinge aus Syrien sind direkt vonder Finanzierungslücke betroffen. So ist die UNHCR-Winterhilfe fürsyrische Flüchtlinge in Jordanien und im Libanon gefährdet. Ohnezusätzlichen Gelder müssten im November die lebenswichtigenBargeldhilfen eingestellt werden. Dies hätte verheerende Folgen fürTausende syrischen Familien in beiden Ländern, von denen die meistenohnehin unter der Armutsgrenze leben.Weitere Informationen und Spenden online:www.uno-fluechtlingshilfe.de