Dramatische Erhöhung der giftigen Stickoxid-Emissionen bei herbstlichen Außentemperaturen: Mercedes C-Klasse 250 d schmutziger als 25 Jahre alter Diesel-Pkw

Berlin (ots) - Mercedes C-Klasse 250 d überschreitet bei untersechs Grad Celsius den Stickoxidgrenzwert auf der Straße um das biszu 13-fache - Deutsche Umwelthilfe fordert von BundesverkehrsministerSchmidt den Entzug der Betriebserlaubnis und Anordnung einesamtlichen Rückrufs - Im Winterhalbjahr schalten die meisten der neunMillionen Euro 5 + 6 Diesel-Pkw die ordnungsgemäße Abgasreinigung abund fluten die Städte mit dem giftigen Dieselabgasgift NO2 -Bundeskanzlerin Angela Merkel bricht Versprechen: Kommunen erhaltenderzeit keine Förderung aus dem Kommunalfonds für kurzfristigwirksame Maßnahmen für "Saubere Luft" in unseren Städten -Bundesregierung verweigert Auskunft über die ihr vorliegendenInformationen, bei welchen Temperaturen die Diesel-Hersteller ihreFahrzeuge mit behördlicher Billigung in NOx-DrecksschleudernverwandelnSieben Jahre nach Inkrafttreten der Grenzwerte für dasDieselabgasgift Stickstoffdioxid (NO2) überschreiten 90 deutscheStädte immer noch zum Teil erheblich den NO2-Luftreinhaltegrenzwertvon 40 Mikrogramm/m3 im Jahresmittel. Insbesondere in denWintermonaten verschärfen sich die gesundheitlichen Folgendramatisch. Im Vorfeld des nächsten Kanzler-Diesel-Gipfels am28.11.2017 fordert die Deutsche Umwelthilfe (DUH) Angela Merkel auf,die vor der Wahl zugesagte eine Milliarde Euro aus dem"Kommunalfonds" für "Saubere Luft" den unter Dieselabgasen leidendenStädten für sofort wirksame Maßnahmen freizugeben. In einer erstenZwischenbilanz der beim Diesel-Gipfel im August 2017 von denAutokonzernen und der Bundesregierung angekündigten Maßnahmen siehtdie DUH gerade in den Wintermonaten keine Verbesserung der massivenLuftbelastung mit NO2.Unter den deutschen Kommunen hat sich ein erheblicher Unmutangestaut, da sich der mit einer Milliarde Euro gefüllteKommunalfonds als bislang leeres Wahlversprechen herausgestellt hat.Anstatt den Kommunen, wie zugesagt, noch in 2017 kurzfristig wirksameLuftreinhaltemaßnahmen zu finanzieren, beschränkt sich dietatsächliche Förderung auf wenige Millionen Euro für weitgehendunwirksame "Masterpläne". Notwendig sind neben denDiesel-Fahrverboten ab Anfang 2018 für schmutzige Pkw undNutzfahrzeuge die technische Nachrüstung von Kommunalfahrzeugen sowieinsbesondere der ÖPNV-Busflotten.Anfang November 2017 hat die DUH im Rahmen der ihresEmissions-Kontroll-Instituts (EKI) Abgasmessungen im realen Betrieban einer Mercedes C-Klasse 250 d Euro 6 durchgeführt. Die Ergebnissezeigen klare Indizien für das Vorhandensein rechtswidrigerAbschalteinrichtungen. Die Straßenmessungen bei für Oktober bis Märztypisch niedrigen Außentemperaturen ergeben Abgaswerte, die höhersind als von Euro 1 Diesel-Pkw aus dem Jahr 1993.Bei knapp 5 Grad Celsius Außentemperatur stößt der Mercedes C 250d bei realen Straßenmessungen bis zu 1.028 mg/km NOx aus. Diese fast13-fache Überschreitung des Grenzwerts ist umso erschreckender, dadas Fahrzeug mit einem SCR-Katalysator sowie einemDieselpartikelfilter ausgestattet ist. Oberhalb von 8 Grad Celsiuszeigen die Messungen NOx-Emissionen von im Durchschnitt unter 300mg/km. Der zulässige Grenzwert für Euro 6 liegt bei 80 mg/km.Vergleichende Detailanalysen der Funktionstüchtigkeit derAbgasreinigung über die Zeit zeigen bei einer Veränderung derAußentemperatur von nur drei Grad eine faktische Beendigung derAbgasreinigung, obwohl der Harnstoffkatalysator eine mehr alsausreichende Betriebstemperatur hatte.Die DUH hat dem Bundesverkehrsministerium sowie demKraftfahrt-Bundesamt ihre Messprotolle übersandt und den Entzug derTypzulassung für diese Mercedes C-Klasse Euro 6 sowie einen amtlichenRückruf der ausgelieferten Fahrzeuge gefordert. Motorschutzgründekönne Daimler, so die Meinung der DUH, gerade für dieses Fahrzeugnicht geltend machen, da die Einspritzung von Harnstoff in den imAbgasstrang hinter dem Motor angeordneten SCR-Katalysatoroffensichtlich auch dann eingestellt wird, wenn dieBetriebstemperatur ausreichend hoch ist. Damit sieht die DUH hier dasVorhandensein einer rechtswidrigen, nach der Außentemperaturgesteuerten Abschalteinrichtung."Wir sind erschüttert, mit welcher Dreistigkeit Daimler dieordnungsgemäße Diesel-Abgasreinigung selbst bei einerPremium-Limousine mit einem Harnstoff-Katalysator beiAußentemperaturen abschaltet, die bei uns über sechs Monate hinwegüblich sind. Der Stuttgarter Autobauer entscheidet damit aktiv, dieInnenstädte gerade dann mit dem Dieselabgasgift NOx zu fluten, wennFrühgeborene, Kleinkinder, Alte und Atemwegserkrankte darunterbesonders leiden. Das Kraftfahrt-Bundesamt muss als zuständigeBehörde die Typzulassung für dieses C-Klasse Modell entziehen und fürdie bereits ausgelieferten Fahrzeuge einen amtlichen Rückrufanordnen", fordert Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH.Da die eigentlich für die Überwachung der Automobilindustriezuständige Bundesbehörde dieser Aufgabe nicht nachkommt und ersttätig wird, wenn Dritte sie auf rechtswidrige Abschalteinrichtungenhinweisen, wird die DUH in den kommenden Monaten verstärkt dieFunktionsweise der bei Euro 5 und Euro 6 Diesel-Pkw installiertenAbschalteinrichtungen deutscher wie internationaler Fahrzeugedokumentieren und diese Ergebnisse dem Kraftfahrt-Bundesamt sowie denStrafverfolgungsbehörden übergeben. Gleichzeitig droht die DUH derBundesregierung eine neue Klage an, wenn sie nicht umgehend die ihrvorliegenden Informationen zu den temperaturbezogenen und sonstigenAbschalteinrichtungen veröffentlicht. Trotz eindeutiger Rechtslagewird den Kommunen, den Autobesitzern und der Öffentlichkeit dieVeröffentlichung dieser Umweltdaten mit der Begründung"Betriebsgeheimnisse der Autohersteller" verweigert."Je länger wir darauf warten müssen, dass die verantwortlicheBundesregierung den Manipulationen bei der Abgasreinigung einenRiegel vorschiebt, desto länger werden wir mit den giftigen Abgasenzu kämpfen haben. Nach wie vor akzeptiert die Regierung Fahrzeuge wieden von uns getesteten Mercedes C 250 d und verweigert damit auch denFahrzeughaltern ihre Rechte. Das vom Verkehrsminister erlaubte'Thermofenster' ist ein Betrugsfenster", so Axel Friedrich,internationaler Verkehrsberater und Leiter der Abgasmessungen im EKI.Bereits im August 2016 hatte die DUH einen Mercedes C 250 d derEuronorm 6 mit Erstzulassung vom März 2016 gemessen. Bei sommerlichenTemperaturen um die 20 Grad lagen die Durchschnittsemissionen bei 206mg NOx/km.Links:Messbericht Mercedes C 250 d Euro 6: http://l.duh.de/p171123"8-Punkte-Sofortprogramm für saubere Luft":http://l.duh.de/p171123Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deAxel Friedrich, Internationaler Verkehrsexperte0152 29483857, axel.friedrich.berlin@gmail.comDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell