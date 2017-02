Drama-Serie Taboo mit Tom Hardy und Franka Potente ist das nächste Amazon Exclusive - ab 31. März bei Amazon Prime Video (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

München (ots) -Die historische Drama-Serie Taboo von Tom Hardy (Mad Max: FuryRoad), Ridley Scott (The Man in the High Castle) und Steven Knight(Peaky Blinders) startet am 31. März exklusiv bei Deutschlandsbeliebtestem Video-Streaming-Service Amazon Prime Video.Die Serie läuft derzeit in den USA und wurde schnell zu einer derbestbewerteten Shows auf IMDb mit 9,1 von 10 Sternen.Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich genießen ab 31. Märzalle acht Episoden wahlweise in englischer Originalversion oderdeutscher Synchronfassung.Mit Amazon Prime erhalten Mitglieder neben dem Zugang zu AmazonPrime Video auch kostenlosen Premiumversand von Millionen Artikelnsowie kostenlosen und unbegrenzten Speicherplatz für Fotos undunbegrenzten Zugriff auf über zwei Millionen Songs mit Prime Music -all das für nur 69EUR im Jahr. Jedes neue Mitglied kann Amazon Primefür 30 Tage testen.Am 31. März feiert die historische Drama-Serie Taboo exklusiv beiDeutschlands beliebtestem Video-Streaming-Service Amazon Prime VideoPremiere. Alle acht Episoden stehen für Kunden in Deutschland undÖsterreich in der englischen Originalversion und deutschenSynchronfassung zum unbegrenzten Streamen bereit. Hauptdarsteller derSerie sind Tom Hardy (Mad Max: Fury Road) und Jonathan Pryce (Game ofThrones) sowie Michael Kelly (House of Cards) und Franka Potente (DieBourne Identität). Taboo stammt aus der Feder von Steven Knight(Peaky Blinders), Tom Hardy und seinem Vater Chips Hardy. ExecutiveProducer sind Ridley Scott und Kate Crowe. Mit 9,1 von 10 Sternengehört Taboo zu den am besten bewerteten Serien in der weltweitgrößten Film- und Seriendatenbank IMDb.Den Trailer zu Serie finden Sie auf unserem YouTube-Channel(https://youtu.be/d29WjgpOUBA) oder zum Embedden auf Ihrer Websiteunter folgendem Link (https://www.youtube.com/embed/d29WjgpOUBA).Taboo spielt im Jahr 1814 und ist ein historisches Drama wie keinanderes je zuvor. James Delaney (Tom Hardy) taucht plötzlich wiederin London auf - von Grund auf verändert. Lange wurde er in Afrika fürtot geglaubt. Wieder zurück, befindet sich sein Land im Krieg mit denVereinigten Staaten, sein Vater ist vor kurzem verstorben und er istder Alleinerbe dessen einzigen Vermögens: ein Landstrich in den USA,das James einen gewissen Einfluss auf das Ergebnis des Kriegesverschafft und ihn gleichzeitig zum Konkurrenten der mächtigen EastIndia Company macht - des größten und gefährlichsten multinationalenUnternehmens seiner Zeit. Wie wird er seinen plötzlichen Einflussnutzen und welche anderen Mächte hat er in Afrika bereits entwickelt?In diesem mutigen Drama wird schnell klar, dass James Erfahrungengemacht hat, die sein Leben verändert haben, und zu einem Mann wurde,den man besser nicht kennt."Eine fesselnde Geschichte von Liebe und Verrat, düster,gefährlich und hochkarätig besetzt: Unsere Kunden werden Taboolieben", sagt Dr. Christoph Schneider, Geschäftsführer Amazon VideoGermany. "Neben dem fabelhaften Tom Hardy dürfen sich die Zuschauermit Franka Potente auch auf einen deutschen Star in dieserinternationalen Top-Serie freuen."Prime-Mitglieder können die Serie exklusiv über die Amazon PrimeVideo App für Smart TVs, angeschlossene Endgeräte wie das Fire TV undmobile Devices sowie online streamen. Mitglieder können Taboo auchherunterladen und auf mobilen Endgeräten offline ansehen - ohnezusätzliche Kosten zur Mitgliedschaft. Kristoffer Nyholm und AndersEngström übernehmen die Regie. Für die Serie arbeiten Hardy undKnight nach Locke und Peaky Blinders bereits zum Dritten malzusammen.- Ende -Über Amazon VideoDas Premium on-Demand-Unterhaltungsangebot von Amazon Videoermöglicht Kunden, ihre Lieblingsfilme und -serien dann zu genießenwann sie wollen, wo sie wollen und wie sie wollen. Amazon Videobietet folgende Features:- Prime Video: Amazon Prime-Mitglieder genießen unbegrenztesStreaming von über 20.000 Filmen und Serienepisoden, inklusive dervon der Kritik gefeierten und preisgekrönten Amazon Originals SerienTransparent, The Man in the High Castle und der Kids-Serie TumbleLeaf.- Kaufen oder Leihen: Zehntausende Titel sind für alleAmazon-Kunden digital zum Leihen oder Kaufen verfügbar, darunterFilm-Neuerscheinungen und aktuelle TV-Serien.- Schneller Zugriff: Schauen sie augenblicklich was sie wollen,wann sie wollen und wo sie wollen. Mit der Amazon Video App aufSmart-TVs, mobilen Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, FireTablets oder Online. Eine Liste aller kompatiblen Geräte finden Sieunter amazon.de/av-factsheet.- Premium Features: Amazon Video unterstützt u.a. 4K Ultra HD,High Dynamic Range (HDR) und ermöglicht mit dem Download-Modus seineLieblingsinhalte auch unterwegs offline zu genießen, wenn kein W-LANzur Verfügung steht.Weitere Informationen über Amazon Video finden Sie unteramazon.de/av-factsheetÜber Amazon PrimeAmazon Prime bietet für einen Mitgliedsbeitrag von 69 Euro im Jahroder 8,99 Euro pro Monat folgende Vorteile für Kunden in Deutschlandund Österreich: Kostenloser Premiumversand von Millionen vonArtikeln, unbegrenztes Streaming von mehr als 20.000 Filmen undSerienepisoden mit Prime Video, Zugriff auf über zwei Millionen Songsmit Prime Music sowie für Kindle-Besitzer Zugang zu über einerMillion eBooks in der Kindle-Leihbücherei. Darüber hinaus profitierenPrime-Mitglieder von unbegrenztem Fotospeicherplatz mit Prime Photosund Premiumzugang zu Verkaufsaktionen auf Amazon und BuyVIP sowieZugang zu Amazon Pantry und zur Gratis Same-Day Lieferung in 20deutschen Metropolregionen. Prime Mitglieder in Berlin und Münchenkönnen sich ihre Bestellungen mit Prime Now innerhalb einer Stundeoder innerhalb eines wählbaren 2-Stunden-Fensters liefern lassen. MitTwitch Prime erhalten Prime-Mitglieder auch exklusiven Rabatt aufVideospiele, kostenlose Videospielinhalte bei Twitch, werbefreieTwitch-Streams und vieles mehr. Kunden, die Prime noch nicht kennen,können Amazon Prime unter www.amazon.de/prime 30 Tage lang gratistesten.AmazonAmazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf denKunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden,Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristigem Denken.Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen,Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle,Fire Phone, Fire Tablets und Fire TV sind nur einige der Produkte undServices, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. WeitereInformationen unter www.amazon.com/aboutPressekontakt:Amazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsMarcel-Breuer-Str. 1280807 MünchenTelefon: 089 35803-530Telefax: 089 35803-481E-Mail: presseanfragen@amazon.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell