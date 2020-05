Drama-Serie Little Fires Everywhere von und mit Reese Witherspoon und Kerry Washington kommt exklusiv zu Amazon Prime Video in Deutschland und Österreich (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

München (ots) - - Die mit Spannung erwartete Serie basiert auf dem Bestseller-Roman von Celeste Ng aus dem Jahr 2017 und wird exklusiv bei Prime Video in Europa, Lateinamerika, Kanada, Australien und weiteren Ländern und Territorien verfügbar sein- Den Trailer zu Little Fires Everywhere finden Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=R4U0t_z_86oGeheimnisse und Lügen, die ein behütetes Familienleben bis in die Grundfesten erschüttern: Little Fires Everywhere startet am 22. Mai in der englischen Originalversion mit deutschen Untertiteln und später im Jahr in der deutschen Synchronfassung bei Amazon Prime Video in Deutschland und Österreich. Prime-Mitglieder können sich auf die Drama-Serie mit Reese Witherspoon (https://www.imdb.com/name/nm0000702/?ref_=nv_sr_srsg_0) und Kerry Washington (https://www.imdb.com/name/nm0913488/?ref_=nv_sr_srsg_0) in den Hauptrollen sowie als Executive Producer exklusiv bei Deutschlands beliebtestem Video-Streaming-Service freuen."Das kreative Duo Reese Witherspoon und Kerry Washington ist das Gesicht von Little Fires Everywhere sowohl als herausragende Schauspielerinnen in den Hauptrollen als auch als talentierte Produzentinnen mit ihren Produktionsfirmen Hello Sunshine und Simpson Street", sagt Jennifer Salke, Head of Amazon Studios. "Zusammen mit Liz Tigelaar haben sie genau die Art von spannendem, exklusivem Inhalt geschaffen, den unsere Zuschauer lieben. Die Serie passt perfekt zu unserem Prime Video-Angebot und ich bin mir sicher, nicht nur die Fans des Bestseller-Romans fiebern Little Fires Everywhere entgegen. Daher freut es uns, dass wir die Serie exklusiv unseren Prime-Mitgliedern anbieten können.""Es ist unsere Kernstrategie bei Disney Television Studios, mit den besten kreativen Talenten in der Branche zusammenzuarbeiten. Dabei gibt es keine besseren Partner als Kerry Washington, Reese Witherspoon und Liz Tigelaar", sagt Craig Hunegs, Präsident der Disney Television Studios. "Zusammen mit ihren Teams bei Hello Sunshine und Simpson Street haben das spektakuläre Buch von Celeste Ng zum Leben erweckt, das bereits Millionen von amerikanischen Zuschauern in seinen Bann gezogen hat. Wir freuen uns sehr, dass die Prime-Mitglieder weltweit bald die außergewöhnlichen Geschichten von Little Fires Everywhere erleben können".Die Handlung der Serie basiert auf dem Bestseller-Roman von Celeste Ng (https://www.imdb.com/name/nm7328348/?ref_=nv_sr_srsg_10) aus dem Jahr 2017. Little Fires Everywhere folgt den miteinander verflochtenen Schicksalen der scheinbar perfekten Familie Richardson und einer geheimnisumwobenen Mutter und ihrer Tochter, die das bisherige Leben der Richardsons auf den Kopf stellen. Die Geschichte erzählt von der Last großer Geheimnisse, die Bedeutung von Kunst und Identität, der wilden, kraftvollen Anziehungskraft des Mutterseins - und der Gefahr des Glaubens daran, dass das Befolgen von Regeln jede Katastrophe abwenden kann...Neben Reese Witherspoon als Elena Richardson und Kerry Washington als Mia Warren gehören Joshua Jackson (https://www.imdb.com/name/nm0005045/?ref_=nv_sr_srsg_0) als Bill Richardson, Rosemarie DeWitt (https://www.imdb.com/name/nm1679669/?ref_=nv_sr_srsg_0) als Linda McCullough, Jade Pettyjohn (https://www.imdb.com/name/nm3167464/?ref_=nv_sr_srsg_0) als Lexie Richardson, Jordan Elsass (https://www.imdb.com/name/nm6316917/?ref_=nv_sr_srsg_0) als Trip Richardson, Gavin Lewis (https://www.imdb.com/name/nm6349873/?ref_=nv_sr_srsg_0) als Moody Richardson, Megan Stott (https://www.imdb.com/name/nm8900741/?ref_=nv_sr_srsg_0) als Izzy Richardson, Lexi Underwood (https://www.imdb.com/name/nm6304242/?ref_=nv_sr_srsg_0) als Pearl Warren und Lu Huang (https://www.imdb.com/name/nm2204070/?ref_=tt_cl_t10) als Bebe zum Cast der Serie.Little Fires Everywhere wurde von Reese Witherspoons Produktionsfirma Hello Sunshine, Kerry Washingtons Produktionsfirma Simpson Street und ABC Signature Studios produziert, einer Abteilung von Disney Television Studios. Liz Tigelaar (https://www.imdb.com/name/nm1168067/?ref_=nv_sr_srsg_0) ( Life Unexpected, Casual ) ist Creator, Showrunner und Executive Producer der Serie. Als weitere Executive Producer fungieren Reese Witherspoon, Kerry Washington, Lauren Levy Neustadter (https://www.imdb.com/name/nm4062082/?ref_=nv_sr_srsg_0) , Pilar Savone (https://www.imdb.com/name/nm0767894/?ref_=nv_sr_srsg_0) und Lynn Shelton (https://www.imdb.com/name/nm1119645/?ref_=nv_sr_srsg_0) . Die Autorin der Romanvorlage, Celeste Ng, ist ebenfalls Produzentin der Serie Little Fires Everywhere .In einem gemeinsamen Statement betonen Reese Witherspoon und Kerry Washington: "Wir von Hello Sunshine und Simpson Street freuen uns sehr, dass Amazon die primäre internationale Heimat von Little Fires Everywhere wird. Jennifer Salke und das Amazon-Team haben von Anfang an unsere Leidenschaft für diese spektakuläre Geschichte geteilt. 