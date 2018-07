Mainz (ots) -Wie weit geht man für die Hoffnung auf ein neues Leben? In demFlüchtlingsdrama "Geschwister", das am Montag, 9. Juli 2018, 0.00Uhr, als Kleines Fernsehspiel des ZDF zu sehen ist, machen sich zweijunge Menschen, die nur einander haben, auf eine Odyssee durch Europamit dem Ziel Deutschland. Der Film des österreichischen RegisseursMarkus Mörth ist der dritte von vier Filmen in der ZDF-Reihe "Auf derFlucht - 4 Filme über eine Welt in Bewegung". "Geschwister" wurdeunter anderem beim "Bolzano Filmfestival 2017" mit dem Publikumspreisder Stadt Bozen ausgezeichnet.Der 16-jährige Mikhail (Abdulkadir Tuncer) und seine zwei Jahreältere Schwester Bebe (Ada Condeescu) leben in einem Waisenhaus inMoldawien. Die beiden haben eine sehr enge Beziehung, sie helfen undschützen sich gegenseitig, doch als Roma sind sie in ihrer Heimat aufDauer nicht sicher. So machen sie sich auf den Weg; ihr Ziel istDeutschland. Auf ihrer gefährlichen und illegalen Flucht überRumänien und Serbien werden die beiden zu Gejagten: Sie geraten indie Hände von mafiösen Schlepperbanden, Menschenhändlern undBordellbetreibern. Die Sicherheit, die sie - in Deutschlandangekommen - erhoffen, wird schnell brüchig. Zu viel ist auf derReise geschehen, zu lang ist der Arm derer, denen sie entkommen sindund die sich nun an den Flüchtlingen rächen wollen. Schließlichbringt der Asylprozess die Geschwister an ihre Grenzen.Das deutsch-türkische Drama "Die Flucht" bildet am Montag, 16.Juli 2018, 0.10 Uhr, den Abschluss der Reihe "Auf der Flucht - 4Filme über eine Welt in Bewegung"."Geschwister" ist bereits seit Montag, 18. Juni 2018, in derZDFmediathek abrufbar.https://presseportal.zdf.de/pm/auf-der-flucht/https://zdf.de/filme/das-kleine-fernsehspielhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDF_DKFhttp://facebook.com/DaskleineFernsehspielhttp://instagram.com/ZDFmediathekAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/aufderfluchtPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell