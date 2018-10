"Drama, Baby!" - Reclam Hörbücher sucht den Super-Sprecher / Bundesweiter Talent-Wettbewerb zur Nachwuchsförderung (FOTO)

München (ots) -"Drama, Baby" ... hat in diesem Fall nichts mit Bruce Darnell zutun, sondern beschreibt den neuen bundesweiten Schulcontest vonReclam Hörbücher. Gesucht werden Deutschlands besteNachwuchs-HörbuchsprecherInnen, um neben den jungen Schauspielern wieLisa Vicari (bekannt u.a. aus der Netflix-Serie "Dark") und NiklasNißl ("Fack ju Goethe 2") ein Drama für die Reclam Hörbuch-Reihe zuvertonen. Zudem darf sich die Schule des Gewinners über einSchulkonzert eines Sony Music-Überraschungskünstlers freuen. Bewerbenkönnen sich Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren - und das noch bis29. Oktober 2018.Alle Infos und Teilnahmebedingungen zum Wettbewerb finden sichunter http://www.reclam-hoerbuecher.de/.Von den einen verflucht, von den anderen geliebt - die gelbenReclam-Heftchen mit Kult-Charakter sind aus dem Deutschunterricht anweiterführenden Schulen kaum wegzudenken. Während der Inhaltgrundsätzlich zu begeistern vermag, schreckt viele Schülerinnen undSchüler das oftmals sehr zeitintensive Lesen ab, das hauptsächlichauch noch in der schulfreien Zeit erfolgen muss. Doch damit ist jetztSchluss. Sony Music veröffentlicht die meistgelesenenLiteraturklassiker als Audio-Version in der Reclam Hörbuch-Reihe,eingelesen von namhaften Interpreten wie Hans Sigl und JohannesSteck. Dazu "Drama, Baby"-Jurorin und -Teilnehmerin Lisa Vicari:"Schon als Kind habe ich Hörspiele und Hörbücher rauf und runtergehört und wenn ich die Wahl hatte, lieber zu Kassette als zum Buchgegriffen. Als ich dann in der Schulzeit viele Reclam Bücher lesensollte, fiel es mir schwer, mich beim Lesen lange zu konzentrierenund habe mir eine vertonte Version der Klassiker gewünscht." KollegeNiklas Nißl stimmt ihr da voll und ganz zu: "Meiner Meinung nachregen Hörbücher die Phantasie noch mehr an und schaffen eine guteAbwechslung zum klassischen Buch oder Film. Ich hätte mir zu meinerSchulzeit damals auch gewünscht, dass es die Pflichtlektüren alsHörbücher gäbe."Auf dem Schulweg, im Bett oder nebenbei sind die Reclam Heftchenals Hörbuch jederzeit und überall auf allen gängigenStreaming-Plattformen abrufbar sowie als Download-mp3 bei amazon.deerhältlich.Der oder die Gewinnerin des "Drama, Baby"-Contests darf sich alsoschon jetzt darauf freuen, tausendfach Gehör zu finden.www.streamst-du-schon.deÜber Reclam HörbücherPassend zum 150-jährigen Jubiläum von Reclams"Universalbibliothek" veröffentlicht Sony Music seit 2017 diemeistgelesenen gelben Heftchen als Hörbücher im Streaming. Alle Werkewerden in ungekürzter Fassung - basierend auf den Texten derReclam-Original-Ausgaben - eingelesen. Die ausgewähltenLiteraturklassiker, von Annette Droste-Hülshoffs "Die Judenbuche" biszu Stefan Zweigs "Schachnovelle" sind seit Jahrzehnten alsPflichtlektüre fester Bestandteil des deutschen Schulunterrichts.Gerade in Auseinandersetzung mit älteren Werken, deren Sprache undInhalt als bloßer Text den unerfahrenen Leser oft befremden, ist derBedarf von Schülern nach einer Hörbuchfassung groß. So eignet sichdas Medium Hörbuch bestens für das intuitive und entspannteKennenlernen wichtiger Literatur. Zu den Sprechern derReclam-Hörbucher gehören u.a. die Schauspieler Hans Sigl, MartinGruber, Heiko Ruprecht und Verena Wolfien.Pressekontakt:KÜHL PRNina Schulze PellengahrTel: 040 - 63 97 66 01 oder 0172-42 63 188Email: nsp@kuehlpr.deWeb: www.kuehlpr.deOriginal-Content von: Reclam Hörbücher, übermittelt durch news aktuell