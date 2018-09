"Drahtzieher Burschenschaften": Doku in ZDFinfo und ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Was steckt wirklich hinter den studentischen Burschenschaften:Sind es elitäre Kaderschmieden, oder geht es nur um trinkfesteFolklore in Uniform? Und lässt sich mit manchen akademischenMännerbünden gar eine geheime Verschwörung gegen die freiheitlicheGesellschaft verbinden? Die Dokumentation "DrahtzieherBurschenschaften - Die Macht der Studentenverbindungen" blickt amDonnerstag, 27. September 2018, 20.15 Uhr, in ZDFinfo hinter diegeheimnisvollen Organisationen und unter die Tische derStudentenverbindungen. Im ZDF ist der Film von Michael Freund undRichard Rüb am Mittwoch, 10. Oktober 2018, 0.45 Uhr, zu sehen.Das Bild der Studentenverbindungen und Burschenschaften inDeutschland wird auch geprägt von Halbwissen und Vorurteilen. DieDokumentation geht den Fragen nach, welche Ziele diese Männerbündeverfolgen und wie sie mit ihren eingefahrenen Traditionen undnationalstaatlichen Idealen noch in die Zeit von Globalisierung undDigitalisierung passen. Dass Studentenverbindungen alsrechtskonservative Akademiker-Eliten weiter dazu dienen, sichgegenseitig zu protegieren und die Schaltstellen von Wirtschaft undPolitik zu besetzen, macht der Film anhand der Entwicklungen inÖsterreich deutlich - dort sitzen zahlreiche Burschenschaftler in denMinisterien.ZDFinfo sendet die Dokumentation "Drahtzieher Burschenschaften -Die Macht der Studentenverbindungen" erneut am Donnerstag, 4. Oktober2018, 11.45 Uhr, und am Freitag, 2. November 2018, 9.15 Uhr.http://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFinfohttps://facebook.com/ZDFinfoAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/burschenschaftenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell