Dragonfly Therapeutics und Merck starten neue Mehrzweck-Zusammenarbeit zur Entwicklung von Therapiekandidaten für Patienten mit soliden Tumoren unter Nutzung der proprietären TriNKET(TM)-Plattform von Dragonfly

Merck erhält die exklusive Option zur Lizenzierung einiger der aufNatural-Killer-Zellen ("NK") basiertenImmuntherapie-Behandlungsmöglichkeiten für bösartige Krebsgeschwüre.Waltham, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Dragonfly Therapeutics,Inc. ("Dragonfly") hat heute eine strategische Zusammenarbeit mit demUS-amerikanischen Pharmaunternehmen Merck (MSD) zur Erforschung,Entwicklung und Vermarktung von innovativen Immuntherapien fürPatienten mit bösartigen soliden Tumorerkrankungen über einTochterunternehmen bekanntgegeben. Durch die Zusammenarbeit erhältMerck die exklusive Option zur Lizenzierung der weltweiten Schutz-und Urheberrechte an Produkten, die mit Hilfe derTriNKET(TM)-Technologieplattform von Dragonfly für verschiedeneBehandlungsprogramme für solide Tumoren entwickelt werden. Dabeistehen Dragonfly Verdienstmöglichkeiten in Höhe von 695 MillionenUS-Dollar in Aussicht, die sich aus den Voraus- undMeilensteinzahlungen der einzelnen Programme sowie Lizenzzahlungenbeim Verkauf von genehmigten Produkten zusammensetzen."Merck ist ein weltweit führender Anbieter von Krebstherapien imBereich solide Tumoren, der sich in der Vergangenheit nachweislichdurch die Einführung bahnbrechender Behandlungsmöglichkeiten fürPatienten hervorgetan hat", sagt Bill Haney, Mitgründer und CEO vonDragonfly Therapeutics. "Wir freuen uns, gemeinsam mit MerckPatienten mit vielerlei bösartigen Krebsgeschwüren noch schneller mitProduktkandidaten zu versorgen, die mit Hilfe unserer innovativenTriNKET-Technologieplattform entwickelt wurden.""Die Technologieplattform von Dragonfly bietet die Möglichkeit,NK-Zell-Rezeptoren wirkungsvoll einzusetzen, um neue Therapien aufdem Indikationsgebiet der soliden Tumore zu entwickeln", sagt Dr. JoeMiletich, Senior Vice President Discovery and Preclinical Developmentbei Merck Research Laboratories. "Wir freuen uns auf dieZusammenarbeit mit dem Dragonfly Team."Informationen zu DragonflyDragonfly Therapeutics entdeckt, entwickelt und vermarktetTherapien unter Nutzung seiner neuen TriNKET(TM)-Technologie, die daskörpereigene Immunsystem stärken, um die Patienten mit bahnbrechendenKrebsbehandlungen zu versorgen.Weitere Informationen finden Sie unter: www.dragonflytx.com ,www.facebook.com/dragonflytherapeutics/, orhttps://twitter.com/dragonflytx .Pressekontakt:Maura McCarthy: maura@dragonflytx.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/390962/Dragonfly_Therapeutics_Inc_Logo.jpgOriginal-Content von: Dragonfly Therapeutics, Inc., übermittelt durch news aktuell