Dragonfly Therapeutics startet Phase-I/II-Studie für DF1001 bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren

Erster Patient für Dragonflys erste klinische Phase-I/II-Studieaufgenommen und mit seinem führenden Produktkandidaten DF1001therapiert, um diesen bei Patienten mit soliden Tumoren zuuntersuchen, die humanen epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptor 2(HER2) aufweisen.Waltham, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Dragonfly Therapeutics,Inc. ("Dragonfly"), ein Biotechnologieunternehmen, das neuartigeImmuntherapien entwickelt, die für die Behandlung von Krankheiten dasangeborene Immunsystem nutzen, meldete heute, dass der erste Patientin einer Phase-I/II-Studie zu DF1001 im MD Anderson Cancer Center ander University of Texas in Houston behandelt wurde. Für die klinischeStudie von Dragonfly zu DF1001 werden aktuell Patienten mitverschiedenen Arten fortgeschrittener solider Tumore rekrutiert, dieden humanen epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptor 2 (HER2) aufweisen."DF1001 ist der erste Kandidat unserer TriNKET(TM)-Plattform, derdie Klinik erreicht, was unseren Übergang zu einem Unternehmen mitklinischen Entwicklungsprodukten markiert", so Bill Haney, Mitgründerund CEO von Dragonfly Therapeutics. "Wir freuen uns sehr über eineZusammenarbeit mit den Immuntherapie-Experten vom MD Anderson im Zugeunserer Untersuchung des differenzierten Sicherheitsprofils, dasunsere NK-Zell-Engager gegenüber bestehenden Immunonkologie-Optionenbieten können. Wir freuen uns ebenfalls, andere Assets in unseremPortfolio mit der gleichen Zielstrebigkeit zu verbessern, die unsauch ermöglichte, DF1001 für Patienten weiterzuentwickeln.""Klinische Kandidaten, die von Dragonflys TriNKET-Plattformstammen, haben das Potenzial zur außergewöhnlichen therapeutischenLeistung", so Jean-Marie Cuillerot, Chief Medical Officer beiDragonfly Therapeutics. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mitunseren Kooperationspartnern am MD Anderson, um DF1001 für eineVielzahl von Patienten weiterzuentwickeln, die durch die aktuellverfügbaren Therapien keine angemessene Behandlung erhalten.""Heute ist für Dragonfly, das vor weniger als vier Jahrengegründet wurde, ein großer Tag. Es ist sehr spannend, dass der ersteklinische Kandidat unserer TriNKETs(TM)-Pipeline nun die Klinikerreicht hat", so Tyler Jacks, Direktor des Koch Institute am MIT undMitgründer des Unternehmens. "Neben unserem DF1001-Programm undunserer umfassenden Entwicklung von Wirkstoffkandidaten für Celgeneund Merck verfügt Dragonfly über eine umfangreiche Pipeline andererinterner Programme, die sich im rasanten Tempo der Klinik nähern,einschließlich eines für das 2. Quartal 2020 geplanten internenProgramms für unser zweites neues Prüfpräparat. Dieser bemerkenswerteFortschritt sowie die Geschwindigkeit unterstreichen dieDringlichkeit, mit welcher Dragonfly sein Ziel verfolgt hat,potenzielle neue Behandlungsoptionen für Krebspatientenbereitzustellen."Dragonfly Therapeutics erhielt Anfang des Jahres von derUS-amerikanischen Arzneimittelzulassungsbehörde (Food and DrugAdministration, FDA) eine Investigational New Drug-Genehmigung fürseinen Immuntherapie-Wirkstoff DF1001. Die klinischePhase-I/II-Studie des Unternehmens ist eine aufwendige, offene,nicht-randomisierte erstmalig am Menschen durchgeführte Studie mitsteigenden Mehrfachdosen, um die Sicherheit, Verträglichkeit,Pharmakokinetik sowie die biologische und klinische Aktivität vonDF1001 bei Patienten mit lokal fortgeschrittenen oder metastatischensoliden Tumoren mit HER2 zu untersuchen, mit anschließenderErweiterung auf ausgewählte Indikationen.Weitere Informationen zur Studie, einschließlich derEignungskriterien, stehen unter folgendem Link zur Verfügung:https://clinicaltrials.gov (ClinicalTrials.gov-Kennung: NCT04143711).Informationen zu DF1001DF1001 ist ein neuartiger in der Erprobung befindlicherWirkstoffkandidat, der bei erwachsenen Patienten für die Behandlungfortgeschrittener solider HER2-positiver Tumore untersucht wird.DF1001 wurde über die TriNKET(TM)-Plattform von Dragonfly entdecktund entwickelt. DF1001 verfügt über das Potenzial, effektiveAnti-Tumor-Immunität bei Patienten zu stimulieren, die für aktuelleTherapien nicht geeignet sind bzw. auf diese nicht richtigansprechen. DF1001 ist am fortschrittlichsten in der Pipeline vonTriNKET(TM), die Dragonfly entwickelt, um den ungedecktenmedizinischen Bedarf von Patienten mit verschiedenen Krebsarten zudecken.Informationen zur TriNKET(TM)-Plattform von DragonflyDie TriNKET(TM)-Plattform von Dragonfly ist die Grundlage einesPortfolios neuartiger Therapeutika, bei denen es sich umAktivierungstherapien mit trispezifischen natürlichen Killerzellenhandelt, die entwickelt wurden, um die natürlichen Killerzellen (NK)des angeborenen und adaptiven Immunsystems zu aktivieren undumzuleiten, sodass der Krebs eliminiert wird.Informationen zu DragonflyDragonfly Therapeutics ist ein Biotechnologieunternehmen mitklinischen Entwicklungsprodukten, das bestrebt ist, Therapien zuentdecken, zu entwickeln und zu vermarkten, die ihre neuartigeTriNKET(TM)-Technologie verwenden und die das angeborene Immunsystemdes Körpers nutzen, um Patienten bahnbrechende Krebsbehandlungen zuermöglichen. Dragonfly verfügt über eine umfangreiche Pipeline imvollständigen Besitz befindlicher TriNKETs(TM), die über dieTriNKET-Plattform entdeckt wurden und sich der Klinik nähern, undpflegt die produktive Zusammenarbeit mit Celgene und Merck.Weitere Informationen finden Sie unter:www.dragonflytx.comhttps://www.linkedin.com/company/dragonfly-therapeutics-inchttps://twitter.com/dragonflytx