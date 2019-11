Dragonfly Therapeutics kündigt Zusammenarbeit mit AbbVie in den Bereichen Autoimmun-Erkrankungen und Onkologie an

Weitere Suchergebnisse zu "AbbVie":

Waltham, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Dragonfly wird seineTriNKET(TM)-Plattform nutzen, um Arzneimittelkandidaten zu entwickeln, die aufeine Vielzahl von Targets für die Behandlung von Autoimmun- undKrebs-Erkrankungen abzielen. AbbVie erhält exklusive Optionsrechte, über die eseine Reihe von Antikörpern von Dragonfly für Immuntherapien mit natürlichenKillerzellen (NK-Zellen) lizenzieren kann.Dragonfly Therapeutics ("Dragonfly"), ein Biotech-Unternehmen, das neuartigeImmuntherapien entwickelt, bei denen das natürliche Immunsystem für dieBehandlung von Krankheiten genutzt wird, und AbbVie (NYSE: ABBV), einforschungsorientiertes, weltweit tätiges Biopharma-Unternehmen, kündigten heuteihre Zusammenarbeit zur Erforschung verschiedener Targets an. Der Fokus soll aufder Weiterentwicklung einer Reihe von neuartigen Immuntherapien von Dragonflyliegen, die auf der Grundlage von Antikörpern mit natürlichen Killerzellen beiAutoimmun- und onkologischen Indikationen entwickelt wurden.Durch die Zusammenarbeit erhält AbbVie die Option, weltweit exklusive Rechte aufgeistiges Eigentum zu lizenzieren, um Produkte, die auf bestimmte Targetsabzielen, zu entwickeln und zu vermarkten. Dabei wurden diese Targets mithilfeder TriNKET(TM)-Technologie-Plattform von Dragonfly entwickelt."AbbVie setzt sich dafür ein, Patienten bessere Behandlungsoptionen zurVerfügung zu stellen, und zu diesem Zweck investiert es in bahnbrechendeTechnologien und Plattformen", sagte Tom Hudson, M.D., Senior Vice President derAbteilung für Forschung und Entwicklung und Chief Scientific Officer bei AbbVie."Das Team von Dragonfly hat bei der Weiterentwicklung ihrer Plattformbeeindruckende Fortschritte gemacht und sie haben gezeigt, welches Potenzial inihrer Technologie für die Behandlung einer ganzen Reihe von Erkrankungensteckt.""AbbVie ist bei der Behandlung von chronischen, immunvermittelten Erkrankungenweltweit führend und es setzt bei der Versorgung von Menschen, die mit einerKrebserkrankung leben müssen, neue Standards", sagte Bill Haney, Mitgründer undChief Executive Officer von Dragonfly. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeitmit dem Team von AbbVie bei der Weiterentwicklung neuer Behandlungsmöglichkeitenfür Patienten."AbbVie wird an Dragonfly eine Vorauszahlung und im Erfolgsfall Zwischenzahlungenan wichtigen Wegmarken leisten sowie Lizenzgebühren entrichten.Informationen zu DragonflyDragonfly Therapeutics ist ein Biopharma-Unternehmen, das sich auf klinischerEbene der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Therapieformenverschrieben hat, bei der die neuartige TriNKET(TM)-Technologie des Unternehmenszum Einsatz kommt. Diese mobilisiert das körpereigene Immunsystem, um Patientenbahnbrechende Krebsbehandlungen zu ermöglichen.Weitere Informationen erhalten Sie unter:www.dragonflytx.comhttps://www.linkedin.com/company/dragonfly-therapeutics-inc.https://twitter.com/dragonflytxDRAGONFLY PRESSEKONTAKT:Anne Deconinck | anne@dragonflytx.comLogo -https://mma.prnewswire.com/media/390962/Dragonfly_Therapeutics_Inc_Logo.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/121307/4445655OTS: Dragonfly Therapeutics, Inc.Original-Content von: Dragonfly Therapeutics, Inc., übermittelt durch news aktuell