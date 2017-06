Dragonfly Therapeutics gibt strategische Zusammenarbeit mit Celgene zur Entdeckung und Entwicklung neuer Natural-Killer-Zellen (NK) basierter Immuntherapien bekannt, wobei die TriNKET(TM)-Technologieplattform von Dragonfly genutzt wird

Weitere Suchergebnisse zu "Celgene":

Dragonfly und Celgene starten eine fünfjährige, strategischeZusammenarbeit. Celgene erhält exklusive Optionen zur Lizenzierungvon Produktkandidaten von Dragonfly, welche auf entscheidene Punktemaligner Bluterkrankungen abzielen. Im Gegenzug werden eineVorauszahlung sowie mögliche, künftige Meilenstein- undLizenzzahlungen geleistet.Cambridge, Massachusetts (ots/PRNewswire) - DragonflyTherapeutics, Inc. ("Dragonfly") hat heute eine globale, strategischeZusammenarbeit mit Celgene Corporation und derenTochtergesellschaften ("Celgene") verkündet. Ziel ist die Entdeckung,Entwicklung und Vermarktung von innovativenImmunonkologie-Behandlungsmöglichkeiten für Patienten mit bösartigen,hämatologischen Erkrankungen unter Nutzung der aufNatural-Killer-Zellen ("NK") basiertenTriNKET(TM)-Technologieplattform von Dragonfly.Durch die Zusammenarbeit erhält Celgene die exklusive Option zurEinlizenzierung der weltweiten Rechte für bis zu vierTherapiekandidaten, die potenziell zur Behandlung von akutermyeloischer Leukämie, multiplem Myelom und weiteren malignenErkrankungen des Blutes eingesetzt werden können. Die Zusammenarbeitumfasst eine Vorauszahlung in Höhe von 33 Millionen US-Dollar sowiemögliche, künftige Meilenstein- und Lizenzzahlungen."NK-Zellen-Biologie und Immuntherapie sind zunehmend entscheidendeBereiche hämatologischer Forschung und wir freuen uns auf dieZusammenarbeit mit dem Team weltweit führender Experten vonDragonfly", sagte Dr. Rupert Vessey, FRCP, Leiter für Research andEarly Development bei Celgene Corporation. "Mit dieserZusammenarbeit nutzen wir die Stärken jedes einzelnen Unternehmens,während wir daran arbeiten, den Patienten innovative Therapien zurVerfügung zu stellen.""Mit der Umsetzung dieser strategischen Allianz mit Celgene istDragonfly gut positioniert, um unsere Anstrengungen zu beschleunigen,Patienten mit bösartigen, hämatologischen Erkrankungen mit neuen,immunonkologischen Behandlungsmöglichkeiten zu versorgen", sagte BillHaney, Mitgründer und Geschäftsführer von Dragonfly Therapeutics."Celgene ist ein herausragendes biopharmazeutisches Unternehmen, dassich in der Vergangenheit durch anerkannte, bahnbrechendeWissenschaft hervorgetan hat, die zu neuen Behandlungsmöglichkeitenfür Krebspatienten führen kann. Wir freuen uns auf eine erfolgreicheZusammenarbeit."Informationen zu DragonflyDragonfly Therapeutics entdeckt, entwickelt und vermarktetTherapien unter Nutzung seiner neuen TriNKET(TM)-Technologie, die daskörpereigene Immunsystem stärken, um die Patienten mit bahnbrechendenKrebsbehandlungen zu versorgen.Weitere Informationen finden Sie unter: www.dragonflytx.com,https://www.facebook.com/dragonflytherapeutics/,https://twitter.com/dragonflytxPressekontakt:Maura McCarthy617-588-0086 x702maura@dragonflytx.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/390962/Dragonfly_Therapeutics_Inc_Logo.jpgOriginal-Content von: Dragonfly Therapeutics, Inc., übermittelt durch news aktuell