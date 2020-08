Dragonfly Therapeutics gibt bekannt, dass BMS vierten TriNKET(TM) Immuntherapie-Medikamentenkandidaten lizensiert

Waltham, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Dragonfly erhält eine Zahlung von 12 Millionen USD und hat Anspruch auf mögliche zukünftige Meilensteine und Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz.Dragonfly Therapeutics, Inc. ("Dragonfly" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass Bristol Myers Squibb ("BMS") seinen vierten TriNKET(TM) Immuntherapie-Medikamentenkandidaten von Dragonfly lizensiert hat. Seit der initialen Zusammenarbeit aus dem Jahr 2017, die sich auf hämatologische Malignome konzentrierte, haben die beiden Unternehmen zwei weitere Kooperationen für solide Tumore und Autoimmunerkrankungen vereinbart."Wir sind beeindruckt von der Qualität der mit Dragonflys TriNKET(TM) Technologie entwickelten Kandidaten", erklärt Rupert Vessey, FRCP, DPhil, President des Bereichs Research und Early Development bei Bristol Myers Squibb. "Dragonfly hat in nur drei Jahren vier Medikamentenkandidaten für BMS geliefert, was ein bemerkenswertes Entwicklungstempo ist. Während dieser Zeit haben wir die Dragonfly TriNKET(TM) Medikamentenkandidaten in sowohl Krebs- als auch in Autoimmunindikationen geprüft und drei Kooperationen aufgebaut. Die potenziellen Behandlungsmöglichkeiten für Patienten, die sich durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit von NK-Zellen ergeben, sind für uns weiterhin ermutigend"."Wir hatten eine sehr produktive Zusammenarbeit mit BMS und freuen uns sowohl über die Schnelligkeit unserer Entwicklungsbemühungen als auch über die kontinuierliche Validierung unserer Plattform, die durch die Lizenzentscheidung von BMS bestätigt wird", sagt Dragonfly CEO Bill Haney. "Wir treiben unsere internen Programme voran, darunter auch die im klinischen Stadium befindlichen Kandidaten TriNKET DF-1001 und IL-2-Zytokin DF-6002, und freuen uns auf eine weiterhin enge Zusammenarbeit mit BMS, um Patienten mit Krebs, Autoimmunkrankheiten und neurologischen Erkrankungen potenzielle neue Behandlungsoptionen anzubieten".Informationen zu DragonflyDragonfly Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Therapieformen verschrieben hat, bei denen die neuartige biospezifische Antikörper-Technologie des Unternehmens zum Einsatz kommt. Diese nutzt das angeborene körpereigene Immunsystem, um Patienten bahnbrechende Behandlungen zu ermöglichen. Dragonfly verfügt über eine umfangreiche Pipeline von unternehmenseigenen präklinischen Kandidaten, die mit der ebenfalls unternehmenseigenen Plattform entdeckt wurden und sich auf dem Weg in die Klinik befinden, und unterhält produktive Kooperationen mit BMS, Merck und Abbvie in einer Vielzahl von therapeutischen Bereichen.Weiterführende Informationen finden Sie unter: https://c212.net/c/link/?t=0&l= de&o=2880412-1&h=2074654101&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3 Den%26o%3D2880412-1%26h%3D253140856%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.dragonflytx.com %252F%26a%3Dwww.dragonflytx.com&a=www.dragonflytx.com https://www.linkedin.com/company/dragonfly-therapeutics-inc./ (https://c212.net/ c/link/?t=0&l=de&o=2880412-1&h=3556818204&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F %3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2880412-1%26h%3D2141381970%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww .linkedin.com%252Fcompany%252Fdragonfly-therapeutics-inc.%252F%26a%3Dhttps%253A% 252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fdragonfly-therapeutics-inc.%252F&a=htt ps%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fdragonfly-therapeutics-inc.%2F) https://twitter.com/dragonflytx (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2880412-1&h =1223162187&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D288041 2-1%26h%3D4194231426%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fdragonflytx%26a%3 Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fdragonflytx&a=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fd ragonflytx)DRAGONFLY PRESSEKONTAKT:Anne E. Deconinck | anne@dragonflytx.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/390962/Dragonfly_Therapeutics_Inc_Logo.jpg (htt ps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2880412-1&h=1902535772&u=https%3A%2F%2Fc212.net %2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2880412-1%26h%3D1898689406%26u%3Dhttps%253 A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F390962%252FDragonfly_Therapeutics_In c_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F390962%252 FDragonfly_Therapeutics_Inc_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia% 2F390962%2FDragonfly_Therapeutics_Inc_Logo.jpg)Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/121307/4675520 OTS: Dragonfly Therapeutics, Inc.Original-Content von: Dragonfly Therapeutics, Inc., übermittelt durch news aktuell