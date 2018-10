Dragonfly Therapeutics erweitert seinen wissenschaftlichen Beratungsausschuss (Scientific Advisory Board, SAB) um weltweit führende Krebsimmuntherapie-Experten

Das Unternehmen verstärkt seinen SAB mit Pionieren aus dem Bereichder Krebsimmuntherapie, darunter die Präsidentin der AmerikanischeVereinigung für Krebsforschung, Dr. Elizabeth Jaffee, die renommierteMelanom-Klinikerin Dr. Suzanne Topalian und der globale Experte fürnatürliche Killerzellen und Immunologie, Dr. Lewis Lanier.Waltham, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Dragonfly Therapeutics,Inc. ("Dragonfly") hat heute die Erweiterung seineswissenschaftlichen Beratungsausschusses um die weltweit führendenKrebsimmuntherapie-Experten Dr. Elizabeth M. Jaffee, Dr. SuzanneTopalian und Dr. Lewis Lanier bekanntgegeben. Die Experten treten demwissenschaftlichen Team von Dragonfly bei, um die neuartigeTriNKET(TM)-Technologie des Unternehmens, die das körpereigeneImmunsystem stärkt und Patienten mit hämatologischen und solidenTumoren mit bahnbrechenden Krebsbehandlungen versorgen soll,weiterzuentwickeln."Wir sind hocherfreut, Dr. Jaffee, Dr. Topalian und Dr. Lanier inunserem wissenschaftlichen Beratungsausschuss begrüßen zu dürfen",sagt Bill Haney, Mitbegründer und CEO bei Dragonfly Therapeutics."Bei der Arbeit an unseren klinischen Zielsetzungen für dieBehandlung von hämatologischen und soliden bösartigen Tumorenverpflichten wir uns in unserem Unternehmen gleichzeitig zum Einsatzstarker wissenschaftlicher Expertise und klinischer Erfahrung, umschnell und effektiv bahnbrechende Therapien für Krebspatienten zufinden."Suzanne Louise Topalian, MD ist Associate Director amBloomberg-Kimmel-Institut für Krebs-Immuntherapie und Professorin fürChirurgie an der Johns Hopkins University School of Medicine. AlsDirektorin des Melanom-Programms konzentriert Dr. Topalian sichaktuell auf die Modulation von Immun-Checkpoints wie PD-1 in derKrebstherapie sowie auf die Erforschung von Biomarkern zur Vorhersageklinischer Ergebnisse nach der Behandlung. Ihre Pionierarbeit hatneue Wege für die Wissenschaft und die klinischeKrebsimmunologie-Forschung eröffnet und dazu beigetragen, dieImmuntherapie als Behandlungsart bei Krebs zu etablieren. Dr.Topalian schloss ihr Grundstudium am Wellesley College ab undabsolvierte ihr Medizinstudium an der Tufts University School ofMedicine.Elizabeth M. Jaffee, MD ist Deputy Director im Sidney KimmelComprehensive Cancer Center und hat den nach Dana und Albert "Cubby"Broccoli benannten Lehrstuhl für Onkologie sowie die Professur fürPathologie an der Johns Hopkins University School of Medicine inne.Sie ist außerdem Präsidentin der American Association for CancerResearch (AACR). Dr. Jaffe erhielt zahlreiche Preise undAuszeichnungen für ihre internationale Führungsrolle in derEntwicklung von immunbasierten Therapien für Bauchspeicheldrüsen- undBrustkrebs. Dr. Jaffee schloss ihr Studium an der BrandeisUniversity mit der Auszeichnung "magna cum laude" ab und absolvierteihr Medizinstudium am New York Medical College.Lewis L. Lanier, PhD ist Professor der American Cancer Society undVorsitzender der Abteilung für Mikrobiologie und Immunologie an derUCSF sowie Leiter des Programms für Krebsimmunologie am UCSF HelenDiller Family Comprehensive Cancer Center. Ihm wurde außerdem dieEhrenprofessur nach J. Michael Bishop, MD für Mikrobiologie undImmunologie an der UCSF verliehen. Dr. Lanier ist ein internationalanerkannter Experte für natürliche Killerzellen (NK) und erhieltzahlreiche Auszeichnungen für seine Pionierarbeit auf diesem Gebiet.Seit Anfang der 1980-er Jahre erforscht sein Labor, wie NK-Zellenzwischen normalen, gesunden Zellen und jenen Zellen unterscheiden,die mit Viren transformiert oder infiziert werden. Dr. Laniererlangte seinen Bachelor-of-Science-Abschluss (B.S.) und seinen PhDvon der University of North Carolina in Chapel Hill.Dr. Topalian, Dr. Jaffee und Dr. Lanier treten dem angesehenenwissenschaftlichen Beratungsausschuss von Dragonfly bei, der aktuelldie folgenden Personen umfasst:- Dr. Harold Eliot Varmus, MD, amerikanischer Nobelpreisträger und14. Direktor des National Cancer Institute;- Dr. Ronald Levy MD, Professor an der Stanford Universität undrenommierter Lymphom-Spezialist;- Professor K. Dane Wittrup, PhD, Professor am MIT, ein Pionier inder Protein-Engineering-Technologie und Experte im Bereich derAntikörper-Krebstherapie;- Dr. Patrick Hwu, MD, führender Tumor-Immunologe und Vorsitzenderder Abteilung für medizinische Onkologie an der University ofTexas, MD Anderson Cancer Center;- Dr. K. Christopher Garcia, PhD, Professor an der StanfordUniversität und Experte im Bereich der strukturellen,mechanistischen und funktionalen Aspekte vonRezeptor-Liganden-Interaktionen; und- Dr. Adelheid Cerwenka, PhD, Professorin an der UniversitätHeidelberg, Leiterin der Gruppe "Angeborene Immunität" am deutschenKrebsforschungszentrum und Expertin im Bereich Krebstherapie mitNK-Zellen;- Dr. David Raulet, Mitbegründer von Dragonfly, Schekman-Professor inTumorbiologie an der UC Berkeley und einer der weltweit führendenExperten im Bereich der NK-Zellen; und- SAB-Vorsitzender Dr. Tyler Jacks, Mitbegründer von Dragonfly,Leiter am David H. Koch Institut für Integrative Krebsforschung undProfessor der Biologie am Massachusetts Institute of Technologysowie weltweit führender Innovator auf dem Gebiet der Gentechnikund Entwickler von Krankheitsmodellen für Krebs in-vivo.Informatioen zu DragonflyDragonfly Therapeutics widmet sich unter Nutzung seiner neuartigenTriNKET(TM)-Technologie der Erforschung, Entwicklung und Vermarktungvon Therapien, die das körpereigene Immunsystem stärken, um Patientenmit bahnbrechenden Krebsbehandlungen zu versorgen.