DragonVein lanciert sein neues VR- und Blockchain-Produkt

Schanghai (ots/PRNewswire) - VlaVR, der exklusive Betriebsbereichvon DragonVein in China, hat im Rahmen des N+ InternationalTechnology Summit eine strategische Partnerschaft mit Nibiru, einemder weltweit größten Anbieter von VR-Betriebssystemen im BereichAI/AR/VR, unterzeichnet. VlaVR hat als Partner von China Mobile imBereich 5G-Applikationen das DVC-Hardware-Projekt von DragonVeinunterstützt. Kürzlich wurden die neuste VR-Hardware, DVBox und MiniVRvon VlaVR der Öffentlichkeit präsentiert.Vor Ort haben VlaVR und Nibiru gemeinsam den MiniVR, die weltweitleichteste VR-Brille mit einem Gewicht von nur 105 g, sowie die DvBoxmit dem neusten Betriebssystem N+ 3.0 von Nibiru und einem verteiltenSpeicherungssystem, das auf der von DragonVein entwickeltenBlockchain-Technologie basiert, lanciert.Gemäß der Vereinbarung wird Nibiru technisch innovative Lösungenauf Basis von N+ Creator, der VR-Content-Maker-Software,bereitstellen, während VlaVR seine Erfahrung in den BereichenCloud-basierte Lösungen mit verteilter Speicherung undToken-Mechanismus auf Basis der Blockchain-Technologie zur Verfügungstellen wird."Die hauptsächlichen Schmerzpunkte, an denen die VR-Industrieleidet, sind die erheblichen Kosten für Inhalte, die durch zu wenigschnelle Netzwerke verursachte stotternde Videoplay-Erfahrung sowiedie Piraterie", sagte ein Vertreter von VlaVR. "Mit dem N+ Creatorkann jeder Benutzer seinen eigenen VR-Inhalt kreieren. Die Vorteilevon UGC (nutzergenerierter Inhalt), beispielsweise die geringenKosten, haben sich auf Online-Videoplattformen wie YouTube bereitsals erfolgreich erwiesen. Andererseits werden unsere Lösungen mitverteilter Speicherung und die 5G-Applikationsstrukturen den Mehrwertdes N+ Creator vollständig nutzen. Die Blockchain-Technologie kannEntwickler vor Piraterie schützen, da die Daten in einem verteiltenSpeicherungssystem separat gespeichert werden. Applikationen des5G-Netzwerks sorgen für eine reibungslose Erfahrung. Durch dieseZusammenarbeit werden erhebliche Synergien geschaffen und dasUnternehmen wird zu einer treibenden Innovationskraft in derIndustrie."Eine weitere Zusammenarbeit wird im Bereich Cloud-basierte5G-VR-Games vorgeschlagen. Zudem wird eine umfassende Studie imBereich der Leistungsoptimierung durchgeführt. Beide Parteien werdeneng zusammenarbeiten, um die nächste Generation vonAR/VR-Edge-Netzwerk-Service-Plattformen auf Basis des 5G-Netzes zuentwickeln.Yamamoto Shuto, Leiter von DragonVein, betrachtet dieseZusammenarbeit als Meilenstein für die von VlaVR unterstützeDragonVein Family Entertaining Ecosystem Chain. Eine zukünftigeweltweite Zusammenarbeit liegt im Bereich des Möglichen.Informationen zu DragonVein:DragonVein ist ein Pionier und Innovator im Bereich VR undBlockChain. Das Ziel von DragonVein besteht darin, mittelsBlockchain-Technologie innovative Lösungen für den DRM-Bereich(Digital Rights Management) bereitzustellen. DragonVein hat einintegriertes Ökosystem mit allen Elementen, einschließlich Hardware,Entwickler von Inhalten und eines Token-Mechanismus für Nutzer,aufgebaut.