Draghi: „weitere Lockerung der Geldpolitik möglich!“- Prof. Polleit: „Nullzinspolitik ist eine ruinöse Geldpolitik“!

Zusätzliche Zinssenkungen und weitere Anleihekäufe seien denkbar, sagte Mario Draghi am Dienstag auf der EZB-Notenbankkonferenz im portugiesischen Sintra. Damit ist die EZB zu einer weiteren Lockerung ihrer Geldpolitik breit. Prof. Thorsten Polleit warnt in seinem aktuellen Degussa Marktreport davor, dass die Nullzinspolitik eine ruinöse Geldpolitik ist. Weitere Podcast-Themen: Der Goldpreis drängt in die Höhe und Vorsicht vor Mega-Crash-Versprechen!

