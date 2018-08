DraftKings richtet den Blick auf die englische Premier-League-Saison nach einer sagenhaften WM

Fans auf dem gesamten Globus haben fast 11 Millionen Einsätzewährend des vierjährlichen Turniers eingereichtBoston (ots/PRNewswire) - DraftKings Inc. begrüßt die EnglischePremier League (EPL) zurück auf seiner Plattform - nach einerlegendären Leistung in der diesjährigen Weltmeisterschaft, bei derwährend des Turniers internationale Kunden fast ein Viertel derEinsätze des Unternehmens ausmachten."Die WM hat uns die Gelegenheit eröffnet, Fußballfans weltweit aufeine neuartige und spannende Weise zu erreichen", sagte Jeffrey Haas,Chief International Officer von DraftKings. "Jetzt, da wir unsereAufmerksamkeit auf den Start der EPL-Saison richten, wollen wir dieseDynamik mitnehmen und die Einbeziehung unseres internationalenPublikums sogar noch verstärken."Vor dem Hintergrund der Weltmeisterschaft hat DraftKings nahezu 11Millionen Einsätze von Hunderttausenden Kunden weltweit erhalten, dieinsgesamt fast 10 Millionen USD Gewinne einfahren konnten. Kanada,das Vereinigte Königreich und Deutschland standen stellvertretend fürdie Spitzenländer außerhalb der USA bei den Gesamtzahlen derEinsätze, wobei das Vereinigte Königreich den höchsten Wert voninternationalen Auszahlungen mit über 2 Millionen USD erreichte.Das größte globale Ereignis des Fußballs hat DraftKings' Angebotrund um diesen Sport, der weiterhin einer der zentralengeschäftlichen Wachstumsfaktoren im Ausland bleibt, ins Rampenlichtgebracht. Bei der diesjährigen Weltmeisterschaft präsentierten sichauch mehr EPL-Spieler (106) als aus jeder anderen nationalen Liga derWelt1. Also konnten Fans, die die Spiel ansahen und die bei denWettbewerben in DraftKings mitspielten, einen Blick auf die Spielerder Premier League werfen, die Daily-Fantasy-Stars sein können,sobald die Saison heute beginnt.Neben dem Classic-Modus im Gehaltsobergrenzen-Format, das denAufbau von Aufstellungen mit acht Spielern aus mindestens dreiverschiedenen Teams beinhaltet und ein Minimum von zwei separatenFußballspielen repräsentiert, werden die EPL-Wettkämpfe in dieserSaison auf DraftKings außerdem den sogenannten Showdown fürEinzelspiel-Begegnungen bieten. Showdown, DraftKings' neuestesFantasy-Sport-Spiel funktioniert, indem Fans Aufstellungen mit sechsFlex-Spielern entwickeln, die mindestens einen Spieler aus beidenTeams aufweisen müssen, unabhängig von dessen Position. FürFußballfans, die ihren eigenen privaten EPL-Wettkampf im ModusClassic oder Showdown organisieren wollen, stehen die DraftKingsLeagues ebenfalls während der gesamten Saison zur Verfügung.Um mehr über EPL-Wettkämpfe auf DraftKings zu erfahren, besuchenSie bitte www.draftkings.comUm bei DraftKings' Kickoff-Wettkampf der EPL-Saison über 50.000USD mitzumachen, besuchen Sie bitte: https://bit.ly/2OjcnEMWeitere Einzelheiten über DraftKings Classic Soccer finden Sieunter https://bit.ly/2M8MSthWeitere Einzelheiten über DraftKings Soccer Showdown finden Sieunter https://bit.ly/2MfqyxmUm individuelle DraftKings Leagues zu erschaffen, besuchen Siebitte https://bit.ly/2M5YLQMInformationen zu DraftKingsDraftKings ist ein weltweites Unternehmen für Sporttechnologie undEntertainment mit der Überzeugung, dass das Leben unter dem Motto"Wer wagt, gewinnt" mehr Spaß macht. Die Mission des Unternehmenslautet, die Fans näher an die Spiele zu bringen, die sie lieben. Dazuwird eine einzigartige Kombination aus Daily-Fantasy-Sport,Sportwetten- und Medienplattformen genutzt, die zusammengenommen "TheGame Inside The Game" für die Fans liefern. Das im Jahr 2012 von MattKalish, Paul Liberman und Jason Robins gegründete DraftKings hatseine Unternehmenszentrale in Boston, Massachusetts, und bietetDaily-Fantasy-Sport-Wettbewerbe über 11 Profisportarten in 8 Ländern,einschließlich USA, Kanada, Vereinigtes Königreich und Australien.Als mittlerweile lizenzierter Betreiber in New Jersey ermöglichtDraftKings Sportsbook Spielern in diesem US-Bundesstaat, an Wetten inden wichtigen US-amerikanischen und internationalen Sportartenteilzunehmen.MedienkontakteAliza SolcMedia@draftkings.com1 The Guardian: "World Cup: which domestic league is bestrepresented?", https://bit.ly/2O4FpsP (Juli 2018).Logo - https://mma.prnewswire.com/media/729265/DraftKings_Logo.jpgOriginal-Content von: DraftKings, übermittelt durch news aktuell