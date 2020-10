DraftKings: Super-Deal!

Turner Sports kündigte am Donnerstag zwei Sportwetteninhalte und Werbeverträge an und monetarisierte damit seine Rechte an NBA-, MLB- und NCAA-Inhalten.

Der DraftKings-Deal

Turner Sports kündigte eine Partnerschaft mit DraftKings Inc (NASDAQ:DKNG) als exklusiver Anbieter von Sportwetten und täglichen Fantasy-Sportinhalten für Turner Sports-Immobilien an, darunter Bleacher Report. Turner Sports, im Besitz von AT&T (NYSE:T), hat die Rechte an NBA-, MLB- und NCAA-Basketballspielen für Männer.

zur Originalmeldung