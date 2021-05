DraftKings Aktie: Wie geht es weiter mit der Aktie?

Eine Anhäufung von Sportwetten-Legalisierungsnachrichten zu Beginn des Jahres 2021 ließ die Popularität von Unternehmen aus dem eGaming- und Online-Wettbereich in die Höhe schnellen.

Sportwetten-Legalisierungsnachrichten

DraftKings Inc (NASDAQ:DKNG) erreichte am 22. März inmitten des Investorenhypes im Sportwettensektor ein Hoch von $74,38. Da sich die Legalisierung in neuen Bundesstaaten verlangsamt hat und Kanadas föderales Online-Wettgesetz im Senat festhängt, ist der Nachrichtenfluss für Unternehmen wie DraftKings,



