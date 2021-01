DraftKings Aktie: Was kommt als Nächstes für die Branche?

Investoren platzieren große Wetten auf ihre favorisierten Sportwettenanbieter, da immer mehr Staaten dazu übergehen, Online-Glücksspiele zu erlauben.

Pünktlich zum Super Bowl hat DraftKings Inc. (NASDAQ:DKNG) am Sonntag den Start seiner Online-Sportwetten-App in Virginia bekannt. Der Schritt nach Virginia markiert den 12. Staat, in dem DraftKings nun verfügbar ist, nach einer Reihe von staatlichen Märkten, die es in den letzten sechs Monaten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung