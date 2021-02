DraftKings Aktie: Was ist denn in Michigan los?

Michigan hat Online-Sportwetten legalisiert und startete offiziell mit 10 Betreibern am 22. Januar. Die Ergebnisse aus dem Monat Januar sind da und zeigen ein enges Rennen zwischen den Top vier Betreibern.

Was geschah

In den ersten 10 Tagen der Legalisierung von Online-Sportwetten wurden in Michigan $115,2 Millionen an Wetten platziert. Die Online-Sportwettenanbieter des Staates meldeten laut Play Michigan $29,4 Millionen an Einnahmen. FanuDel, ...



