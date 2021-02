DraftKings Aktie: Ark Funds setzt mit dem Einstieg bei DraftKings auf das Wachstum von Sportwetten!

Die Fondsmanagerin Cathie Wood wird wegen der Bewegungen, die sie in den Ark-Fonds vornimmt, viel beachtet. Ein Neuzugang vom Montag ist durch die Nachrichten stark gestiegen und könnte der erste Neuzugang in einer wachstumsstarken Branche sein. Am Montag wurden Aktien von DraftKings Inc (NASDAQ:DKNG) dem Ark Next Generation ETF (NYSE:ARKW) hinzugefügt. Der Fonds fügte 620.300 Aktien hinzu, was 0,5% der Vermögenswerte des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung