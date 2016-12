Drängt Amazon auf den deutschen Lebensmittelmarkt?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

was letzte Woche bei Amazon passierte, sorgte für einiges Aufsehen! Denn über kurz oder lang könnte Amazon Fresh, eine Marke unter der Amazon bereits in den USA und London frische Lebensmittel verkauft, auch nach Deutschland vordringen. Was Lebensmittelhändler in Angst und Schrecken versetzt, könnte bei Amazon-Aktionären wahre Freudenstürme auslösen. Wie wird es nun weitergehen?

Frische Lebensmittel, wie sie sonst im Supermarkt erhältlich sind, einfach bei Amazon bestellen und nach hause geliefert bekommen? Das ist hierzulande noch nicht der Fall, bevorzugen viele Kunden doch den klassischen Einkauf im stationären Einzelhandel. Doch ein Marktstart von Amazon Fresh ist auch in hiesigen Gefilden eine durchaus realistische Möglichkeit und wohl nur eine Frage der Zeit.

Rewe-Chef Alain Caparros befürchtet deshalb, dann von dem Online-Riesen abgehängt werden zu können. Denn die Marktpräsenz von Amazon ist schon jetzt eindeutig spürbar. Lebensmitteleinzelhändler müssen deshalb so früh wie möglich den stationären Handel mit dem Online-Geschäft verbinden, um nicht irgendwann abgedrängt zu werden.

Ob und wann Amazon Fresh in Deutschland an den Start geht ist unklar, doch dann könnte es heiß hergehen auf dem Lebensmittelmarkt. Aber können Spielereien wie etwa der Online-Einkauf, der später in einer Wunschfiliale in der Nähe abgeholt werden kann, Amazon von einer Übernahme des Feldes abhalten?

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

