Drägerwerk will wieder beim Umsatz zulegen - Dividende stabil

LÜBECK (dpa-AFX) - Der Medizin- und Sicherheitstechnik-Hersteller Drägerwerk will wieder beim Umsatz zulegen.



"Unser Ziel für 2017 ist es, trotz der hohen Unsicherheit und der wirtschaftlichen Schwäche einiger Märkte wieder zu wachsen", schrieb Unternehmenschef Stefan Dräger am Mittwoch in einem Brief an die Aktionäre. Rückenwind gebe der Auftragsbestand, der über dem des Vorjahres liege. Beim um Währungseffekte bereinigten Umsatz peilt die im TecDax notierte Gesellschaft einen Zuwachs bis zu 3 Prozent an, schließt aber auch eine Stagnation nicht aus. 2016 gingen die Erlöse um gut 3 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro zurück.

Vom Umsatz sollen im laufenden Jahr 5 bis 7 Prozent als operativer Gewinn (Ebit) hängen bleiben, nach einer Ebit-Marge von 5,4 Prozent im Vorjahr. Darin seien bereits Kosten für einen weiteren Umbau enthalten, die den Gewinn vor Zinsen und Steuern mit rund 10 Millionen Euro belasten dürften. Drägerwerk hatte bereits Eckdaten für das Gesamtjahr 2016 im Januar veröffentlicht.

Während der Umsatz 2016 leicht zurückging, verdiente das auf Medizin- und Sicherheitstechnik spezialisierte Unternehmen deutlich mehr. Drägerwerk konnte sowohl den operativen Gewinn mit 137 Millionen Euro und als auch den Jahresüberschuss mit knapp 82 Millionen Euro mehr als verdoppeln.

Trotz des Gewinnsprungs will Drägerwerk den Aktionären keine höhere Dividende zahlen. Die Dividende je Vorzugsaktie soll erneut 0,19 Euro und je Stammaktie 0,13 Euro betragen. Erst wenn sich die Ergebnisentwicklung nachhaltig deutlich verbessert und stabilisiert habe, werde Dräger über eine Anpassung der Ausschüttungspolitik entscheiden, hieß es.

"Die Umsatzentwicklung war enttäuschend. Erstmals seit der Finanzkrise in 2009 sind unsere Verkaufserlöse zurückgegangen", resümierte der Dräger-Chef. Insbesondere im Mittleren Osten sowie in vielen Ländern Europas sei die Umsatzentwicklung hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Dagegen habe sich das Geschäft in Deutschland und in der Region Amerika positiv entwickelt./mne/jha/tos