Drägerwerk will Personalkosten drücken

LÜBECK (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Drägerwerk will aufgrund der schwachen Ergebnisentwicklung die Kosten für Personal reduzieren.



Damit soll das Unternehmen wieder effizienter werden, teilte Drägerwerk am Dienstag in Lübeck mit. Die Aktie gab zuletzt gut ein Prozent nach.

"Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem es ohne einen Beitrag der Belegschaft nicht gehen wird", sagte Unternehmenschef Stefan Dräger laut Mitteilung. Das Management habe heute begonnen, mit dem Betriebsrat und der IG Metall über Maßnahmen zur Senkung der Personalkosten zu sprechen. Die positiven Effekte würden sich jedoch erst mittelfristig einstellen. An seinen Investitionen etwa in den Vertrieb hält der SDax-Konzern fest./mne/jha/