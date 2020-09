Drägerwerk mit ordentlich Feuer!

Weitere Suchergebnisse zu "Drägerwerk":

Einen solchen Tag haben die Anteilseigner von Drägerwerk schon lange nicht mehr erlebt. So zeigt die Kurstafel für die Aktie einen kräftigen Anstieg von rund vier Prozent an. Der Titel landet damit in der Spitzengruppe der Tagesgewinner. Geht es bei Drägerwerk jetzt so richtig los?

Die Bäume für die Bullen wachsen auch nach dieser Rallye nicht in den Himmel. Eine entscheidende Unterstützung kann nämlich aus dem Stand unterboten werden. Bei 66,70 EUR liegt dieser Haltegriff. Durch diese Rallye gibt es jetzt neue Gewinnchancen!

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem weinenden Auge auf den 200er-Durchschnittskurs. Danach notiert Drägerwerk in Abwärtstrends, denn dieser Durchschnittskurs befindet sich bei 74,12 EUR. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, dass die Kurse auch innerhalb langfristiger Abwärtstrends durchaus mal explodieren können.

