Drägerwerk: Das kleine gallische Dorf…

Weitere Suchergebnisse zu "Drägerwerk":

Alles Aktien am deutschen Aktienmarkt brechen ein, viele sogar zweistellig. Alle? Nein nicht alle. Denn aktuell gibt es einen Wert in DAX, MDAX, TecDAX und SDAX, der grün aus der Liste roter Kursnotierungen hervorsticht, und das mit einem unglaublichen Kursplus von aktuellen 23 Prozent auf 71,15 Euro. In der Spitze erreichten die Papiere heute sogar schon 72,80 Euro.

Die Rede ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung