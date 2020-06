Drägerwerk ist ab sofort ein klarer Kauf!

Weitere Suchergebnisse zu "Drägerwerk":

Was für ein Auftakt – Drägerwerk glänzt heute mit einem kräftigen Anstieg. Immerhin wird die Aktie mit einem Plus von rund fünf Prozent gehandelt. Aktuell kostet der Titel damit 67,20 EUR. Sehen wir hier nun den Auftakt zu einer Rallye?

Am Himmel der Charttechniker überwiegen trotz der Kursgewinne die Regenwolken. Denn eine wichtige Unterstützung ist immer noch in Schlagdistanz. Dieser markante Punkt wurde bei 63,10 EUR markiert. An Brisanz fehlt es der Kursentwicklung also nicht.

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, kann sich auf den 200er-Durchschnitt verlassen. Schließlich steht dieser Indikator bei 64,29 EUR und zeigt damit weitere Kursgewinne an. Die langfristigen Aufwärtstrends beschleunigen sich also mit dem heutigen Tage noch einmal.

