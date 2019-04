Drägerwerk mit deutlich höherem Umsatz zum Jahresauftakt

Weitere Suchergebnisse zu "Drägerwerk Vz":

LÜBECK (dpa-AFX) - Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk hat im ersten Quartal deutlich zugelegt.



Der Umsatz stieg um gut ein Fünftel auf rund 602 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Freitag in Lübeck mitteilte. Dabei konnte Drägerwerk sowohl in der Medizin- als auch der Sicherheitstechnik mehr Umsatz einfahren. Im Vorjahresquartal belasteten Drägerwerk allerdings Lieferverzögerungen. Die Aktie reagierte mit einem Kurssprung von 5 Prozent auf die Zahlen.

Den operativen Verlust (Ebit) konnte das Unternehmen verringern: Er sank von knapp 40 auf 11 Millionen Euro. Die Jahresprognose bekräftigte der Lübecker Konzern. Er geht weiter von einem währungsbereinigten Umsatzwachstum zwischen 1 und 4 Prozent aus, sowie einer Ebit-Marge zwischen 1 und 3 Prozent. Diese lag im ersten Quartal bei minus 1,8 Prozent. Die vollständigen Ergebnisse will Drägerwerk am 25. April vorlegen./nas/jha/