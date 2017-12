Drägerwerk: Profitabilität deutlich gesteigert!

Liebe Leser,

Dräger konnte den Umsatz in der 1. Jahreshälfte bei 1,1 Mrd € stabil halten. Die Profitabilität wurde jedoch deutlich gesteigert. Während Dräger mit 1,3 Mio € Verlust in der Vorjahresperiode noch rote Zahlen schrieb, konnte jetzt unterm Strich ein Gewinn von 6,0 Mio € verbucht werden. Verantwortlich für den Gewinnsprung sind günstigere Verwaltungskosten, die um 10,5% auf 91 Mio € gesenkt wurden. Die Reduktion der Verwaltungskosten und ein allgemein niedrigeres Kostenniveau zeigt, dass das Effizienz- und Umstrukturierungsprogramm „Fit for Growth“ greift.

Die Nachfrage nach Medizintechnik wird aufgrund der demografischen Entwicklung nachhaltig hoch sein

Für das laufende Jahr rechnet das Management sowohl in Industrie- als auch in Schwellenländern mit einem moderaten Wachstum. Dass Dräger in einem wirtschaftlich attraktiven Umfeld operiert, zeigt die positive Entwicklung des Auftragseingangs, der um 6,6% auf 1,3 Mrd € gesteigertwurde. Starke Zuwächse konnten in der Medizintechnik, vor allem im Bereich Patientenmonitoring und -Datenmanagement verzeichnet werden.

Die Geschäfte liefen jedoch auch in der Sicherheitstechnik bei Atem- und Personenschutz zufriedenstellend. Die Nachfrage nach Medizintechnik wird aufgrund der demografischen Entwicklung nachhaltig hoch sein. Gegenspieler ist weiterhin der Kostendruck und Sparzwang aufgrund des hohen Wettbewerbs. Dräger ist gut aufgestellt und profitiert von der allgemeinen wirtschaftlichen Erholung. Der Einstieg in ausländische Märkte wie Russland wird aufgrund von steigendem Protektionismus als schwierig angesehen.

