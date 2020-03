Drägerwerk: Krisen-Profiteur

Weitere Suchergebnisse zu "Drägerwerk":

Während das Gros der Indices und Aktien zum Wochenbeginn in tiefrote Panik versunken waren, konnten an der deutschen Börsen einige wenige Werte gegenhalten. Sie alle werden als besondere Profiteure der Corona-Krise gesehen, weil ihre Produkte inzwischen essenzielle Bedeutung gewonnen haben – so auch Drägerwerk.

So konnte der Medizintechnikkonzern melden, dass er von der Bundesregierung einen Großauftrag über 10.000 neue Beatmungsgeräte erhalten habe.



