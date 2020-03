Draegerwerk: Kam das wirklich unerwartet?

Für die Aktie Draegerwerk stehen per 14.03.2020, 01:00 Uhr 58.17 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche. Draegerwerk zählt zum Segment "Gesundheitsausrüstung".

Draegerwerk haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Draegerwerk erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 7 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Sell" und setzt sich aus 0 "Buy"-, 3 "Hold"- und 4 "Sell"-Meinungen zusammen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Sell". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 2 als Sell. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (46,14 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -7,71 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 50 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Draegerwerk erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 35,9 und liegt mit 64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör) von 98,75. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Draegerwerk auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Draegerwerk von 50 EUR ist mit -2,17 Prozent Entfernung vom GD200 (51,11 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 54,4 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -8,09 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Draegerwerk-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.