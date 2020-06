Drägerwerk: Jetzt unbedingt raus!

Weitere Suchergebnisse zu "Drägerwerk":

Wieder einmal leiden müssen heute Drägerwerk-Aktionäre. Denn die Aktie gibt unmittelbar nach der Eröffnung rund fünf Prozent nach. Durch diesen Rücksetzer beträgt der Preis nur noch 72,00 EUR. Gewinnen die Bären jetzt dauerhaft die Oberhand?

Trotz der Hiobsbotschaft, bleibt die Technik noch recht positiv. Denn das Papier liegt immer noch in Schlagdistanz zu einem wichtigen Hoch. Unter dem Strich genügt ein Plus von rund sechs für den Sprung auf ein neues Monatshoch. Bisher bedeuten 76,10 EUR diesen Höchstwert. Es steht momentan also extrem viel auf dem Spiel.

Anleger, die immer auf eine günstige Einstiesgelegenheit gewartet haben, sehen nun ihre Zeit gekommen. Denn heute weiß niemand, ob Sie die Aktien noch einmal so günstig bekommen. Pessimisten haben diese Entwicklung ohnehin erwartet und sehen sich durch den Kursrutsch bestätigt.

