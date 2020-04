Drägerwerk Aktie: Das hilft enorm!

Weitere Suchergebnisse zu "Drägerwerk":

Die Aktie von Drägerwerk hat den Start in die Börsenwoche mit einem Aufschlag von 4,5 Prozent auf 82,50 Euro gefeiert. Damit beläuft sich das Plus aus der zurückliegenden Woche bereits auf gut elf Prozent: Am Dienstag der Vorwoche notierte Dräger bei gerade einmal 74,20 Euro. Die neue Zuversicht der Anleger kommt nicht von Ungefähr, der Aktie des Lübecker Spezialisten für Medizin- ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



