Drägerwerk Aktie: Des einen Leid, ist des anderen Freud!

An der Börse gingen in der vergangenen Woche so ziemlich alle Aktien auf Tauchstation. Es schien fast so, als gäbe es überhaupt keine Gewinner an den Märkten. Doch die eine oder andere Ausnahme war dabei. Dazu gehört vor allem die Aktie von Drägerwerk, welche allein am Freitag um knapp 14 Prozent in die Höhe schoss. Dafür gibt es auch einen ganz ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



