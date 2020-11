Drägerwerk Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Weitere Suchergebnisse zu "Drägerwerk":

Dräger hat im 1. Halbjahr bei Auftragseingang und Umsatz stark zugelegt. Das Ergebnis lag deutlich über dem Vorjahreswert. Der Auftragseingang wuchs um 75,7% auf 2,3 Mrd €. Die Aufträge stiegen dabei in allen Regionen. In der Medizintechnik legten sie um 105,6% zu, getrieben von der Nachfrage nach Beatmungsgeräten. In der Sicherheitstechnik nahm der Auftragseingang um 29,1% zu, gefragt waren hier Produkte



