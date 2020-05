Drägerwerk-Aktie – Sehr gute Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Drägerwerk":

Mit der Corona-Krise kam Phantasie in den Wert! Die Titel des Medizin- und Sicherheitstechnikkonzerns Drägerwerk mit teils kräftigen Kurssprüngen bis über die Marke von 100 Euro! Diese Bewertung konnte die Drägerwerk-Aktie jedoch nicht halten. Die Luft war raus! So bildete sich in den vergangenen Wochen ein kurzfristiger Abwärtstrend aus. Die Aktie fiel zudem Mitte Mai unter die 50-Tage-Linie. Auch die runde ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



