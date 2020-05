Drägerwerk-Aktie – Die Luft ist raus!

Weitere Suchergebnisse zu "Drägerwerk":

Die Corona-Krise verliert ihren Schrecken! Die Börsianer scheinen die Angelegenheit abzuhaken. Allerdings verlieren damit auch die Aktien an Phantasie, die von der Corona-Panik profitieren konnten. So der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk! Deutliche Kurssprünge konnten die Dräger-Titel verzeichnen, nachdem nicht nur die Nachfrage nach Atemmasken anstieg, sondern auch der Bund Schutzausrüstungen bei Dräger in hohem Umfang bestellte.



